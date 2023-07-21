7 украинских звезд, которые увеличивали губы: их фото до и после уколов красоты

К знаменитостям всегда прикованы сотни глаз их поклонников. Кто-то из них скрывает свой уход, а кто-то наоборот – открыт с поклонниками.

Увеличение и коррекция губ – одна из популярнейших инъекций сегодня. Ее сделало немало мировых и украинских звезд. О последних 24 Канал расскажет поподробнее.

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Анна Тринчер

После съемок в сериале "Школа" Анна Тринчер решилась на изменения во внешности – в частности, увеличение губ. Блогер и певица делает эту процедуру примерно раз в пол года, чтобы восстановить раствор. По словам звезды, косметологиня не позволяет уколоть еще больше филлера в губы.



Звезды, которые увеличивали губы / Коллаж 24 Канал

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика решилась на перемены только недавно. Она часто шутила по этому поводу, ведь мужчина не слишком положительно относится к каким-либо манипуляциям с внешностью. В конце процедуры Екатерина признавалась, что всем довольна.

Слава Каминская

Певица Слава Каминская не скрывает, что делала уколы красоты, увеличивала губы и даже отваживалась на липосакцию. Звезда пошла на изменения во внешности, когда получила первую популярность в составе группы "НеАнгелы". На архивных кадрах Славу бывает и не узнать.



Звезды, которые увеличивали губы / Коллаж 24 Канал

Ирина Билык

С начала карьеры и сегодня певица пошла на много манипуляций с внешностью. Среди них и инъекции в губы. Звезда говорила: "что здесь такого, если я люблю целоваться?"



Звезды, которые увеличивали губы / Коллаж 24 Канал

Саша Бо

Блогерка также имеет немалый список всех сделавшихся операций и инъекций красоты. В том числе и филеры в губах. Но осенью прошлого года Саша провела еще одну операцию на губах – булхорн. Это подтяжка верхней губы.



Звезды, которые увеличивали губы / Коллаж 24 Канал

Анна Неплях

"Мисс Украина Вселенная" колола губы только один раз. По словам Анны, на еще одну инъекцию она не отважится. Также Неплях никогда не совершала пластических операций. Сейчас она корректирует свой облик через фильтры и фотошоп.



Звезды, которые увеличивали губы / Коллаж 24 Канал

Руслана

То, что Руслана неожиданно решилась на инъекцию красоты, изумило поклонников. Но на самом деле пластический хирург уколол ей не более 0,5 миллилитров филера – это для коррекции формы. Поэтому увеличение губ было очень незаметным.



Звезды, которые увеличивали губы / Коллаж 24 Канал