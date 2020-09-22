Долгожданная церемония вручения премий Billboard Music Awards 2020 года состоится уже совсем скоро – 15 октября 2020 года. И меньше чем за месяц организаторы назвали главных номанинтов, которые поразили публику музыкальными произведениями в течение последнего года.

Музыкальная премия журнала Billboard должна была состояться еще в апреле, но в связи с пандемией коронавирус ее перенесли на октябрь этого года. Несмотря на полугодовой перерыв, на рассмотрение номинантов были взяты лишь те звезды и их песни, которые были выпущены с 23 марта 2019 года по 14 марта 2020-го.

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В отличие от премии "Грэмми", победителей Billboard Music Awards 2020 выбирают по наличию различных характеристик: как успешно продавались альбомы и отдельные синглы в сети, как происходили ротации на радио, а также как проходила гастрольная и социальная активности звезд. Данные критерии ежегодно отслеживаются журналом Billboard и его пратнерами.

Церемонию награждения Billboard Music Awards 2020, которая, вероятно, будет проходить онлайн или же при минимальном количестве звезд и организаторов, будет проводить певица Келли Кларксон. Вашему вниманию предлагаем перечень всех номинантов премии, а LifeStyle хочет отметить, что рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал американский рэпер Post Malone: он представлен 16 раз в 15 номинациях. После него идет рэпер Lil Nas X – 13 номинаций, певица Билли Айлиш – 12, и у певца Khalid – тоже 12.

Номинанты премии Billboard Music Awards 2020

Артист года

Билли Айлиш

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Тейлор Свифт

Лучший альбом чарта Billboard 200

When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Билли Айлиш

Lover, Тейлор Свифт

Free Spirit, Khalid

Hollywood's Bleeding, Post Malone

Thank U, Next, Ариана Гранде

Лучшая песня из чарта Hot 100

Someone You Loved, Льюис Капалди

bad guy, Билли Айлиш

Old Town Road, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус

Truth Hurts, Lizzo

Senorita, Шон Мендес и Камила Кабелло

Лучшая певица

Билли Айлиш

Ариана Гранде

Холзи

Lizzo

Тейлор Свифт

Лучший певец

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Эд Ширан

Лучший новый исполнитель

DaBaby

Билли Айлиш

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Лучшее достижение по мнению Billboard

Мэрайя Кэри

Luke Combs

Lil Nas X

Гарри Стайлс

Тейлор Свифт

Лучший дуэт / группа

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

Лучший артист чарта Billboard 200

Дрейк

Билли Айлиш

Khalid

Post Malone

Тейлор Свифт

Лучший артист из чарта Hot 100

DaBaby

Билли Айлиш

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Лучшая коллаборация

No Guidance, Крис Браун и Дрейк

Old Town Road, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус

Senorita, Шон Мендес и Камила Кабелло

Sunflower, Post Malone и Суэй ли

I Don't Care, Эд Ширан и Джастин Бибер

Лучший саундтрек

"Аладдин"

"Наследники 3"

"Ледяное сердце 2»

"K-12"

"Грязь"

Список других номинаций Billboard Music Awards 2020 вы можете посмотреть здесь.