Billboard Music Awards 2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии
Долгожданная церемония вручения премий Billboard Music Awards 2020 года состоится уже совсем скоро – 15 октября 2020 года. И меньше чем за месяц организаторы назвали главных номанинтов, которые поразили публику музыкальными произведениями в течение последнего года.
Музыкальная премия журнала Billboard должна была состояться еще в апреле, но в связи с пандемией коронавирус ее перенесли на октябрь этого года. Несмотря на полугодовой перерыв, на рассмотрение номинантов были взяты лишь те звезды и их песни, которые были выпущены с 23 марта 2019 года по 14 марта 2020-го.
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В отличие от премии "Грэмми", победителей Billboard Music Awards 2020 выбирают по наличию различных характеристик: как успешно продавались альбомы и отдельные синглы в сети, как происходили ротации на радио, а также как проходила гастрольная и социальная активности звезд. Данные критерии ежегодно отслеживаются журналом Billboard и его пратнерами.
Церемонию награждения Billboard Music Awards 2020, которая, вероятно, будет проходить онлайн или же при минимальном количестве звезд и организаторов, будет проводить певица Келли Кларксон. Вашему вниманию предлагаем перечень всех номинантов премии, а LifeStyle хочет отметить, что рекордсменом по количеству номинаций в этом году стал американский рэпер Post Malone: он представлен 16 раз в 15 номинациях. После него идет рэпер Lil Nas X – 13 номинаций, певица Билли Айлиш – 12, и у певца Khalid – тоже 12.
Номинанты премии Billboard Music Awards 2020
Артист года
- Билли Айлиш
- Jonas Brothers
- Khalid
- Post Malone
- Тейлор Свифт
Лучший альбом чарта Billboard 200
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Билли Айлиш
- Lover, Тейлор Свифт
- Free Spirit, Khalid
- Hollywood's Bleeding, Post Malone
- Thank U, Next, Ариана Гранде
Лучшая песня из чарта Hot 100
- Someone You Loved, Льюис Капалди
- bad guy, Билли Айлиш
- Old Town Road, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус
- Truth Hurts, Lizzo
- Senorita, Шон Мендес и Камила Кабелло
Лучшая певица
- Билли Айлиш
- Ариана Гранде
- Холзи
- Lizzo
- Тейлор Свифт
Лучший певец
- DaBaby
- Khalid
- Lil Nas X
- Post Malone
- Эд Ширан
Лучший новый исполнитель
- DaBaby
- Билли Айлиш
- Lil Nas X
- Lizzo
- Roddy Ricch
Лучшее достижение по мнению Billboard
- Мэрайя Кэри
- Luke Combs
- Lil Nas X
- Гарри Стайлс
- Тейлор Свифт
Лучший дуэт / группа
- BTS
- Dan + Shay
- Jonas Brothers
- Maroon 5
- Panic! At The Disco
Лучший артист чарта Billboard 200
- Дрейк
- Билли Айлиш
- Khalid
- Post Malone
- Тейлор Свифт
Лучший артист из чарта Hot 100
- DaBaby
- Билли Айлиш
- Khalid
- Lil Nas X
- Post Malone
Лучшая коллаборация
- No Guidance, Крис Браун и Дрейк
- Old Town Road, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус
- Senorita, Шон Мендес и Камила Кабелло
- Sunflower, Post Malone и Суэй ли
- I Don't Care, Эд Ширан и Джастин Бибер
Лучший саундтрек
- "Аладдин"
- "Наследники 3"
- "Ледяное сердце 2»
- "K-12"
- "Грязь"