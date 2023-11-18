Вот почему нельзя сажать березу у дома

Береза возле дома — не лучшая примета. Народные поверья запрещают людям сажать это дерево на своих участках.

Говорят, что березу следует высаживать за воротами дома. Так дерево будет охранять вход от разной нечисти, отмечает 24 Канал.

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Береза у дома: приметы и предрассудки

Наши предки считали, что в стволе березы обитают духи, которые могут быть как злыми, так и добрыми. Поэтому они никогда не сажали дерево в своем дворе.

Также издавна передалась мысль, что береза становится убежищем для души человека, погибшего насильственной смертью. Наши предки приметили, что поникшие ветви символизируют тоску и горе, а березовый сок является кровью умершего.

Приметы и предрассудки утверждают, что если посадить березу у дома, то у хозяина дома будет грустная, полная слез и тоски жизни. Если же по соседству проживает женщина, ей угрожают серьезные проблемы со здоровьем.

Также запрещается прикасаться к наростам на березе. Говорят, они образуются под влиянием черной магии. Если прикоснуться рукой, человек получит сильную отрицательную энергию.