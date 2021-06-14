Белоснежка и семь гномов: муж Екатерины Кухар презентует благотворительный балет

Украинский артист балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов презентует благотворительный балет "Белоснежка и семь гномов", который уже имел успех во время гастрольного тура по городам Франции. Вырученные за билеты средства будут переданы на реконструкцию сцены в Октябрьском дворце в Киеве.

Спектакль состоится 21 июня в 16:00 на сцене Октябрьского дворца. Главные роли в балете исполнят артисты Национальной оперы Украины – Станислав Ольшанский, Анна Стоянова и Екатерина Диденко.

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Зимой 2020 года "Белоснежку и семь гномов" увидели в городах Франции, где украинцы были с гастролями. Тогда спектакль покорил европейских зрителей. Техническое совершенство артистов, яркий и эмоциональный спектакль – все это не оставило равнодушными не только детей, но и взрослых.

Сюжет балета "Белоснежка и семь гномов" и главные герои

Балет создан на основе одноименной сказки братьев Гримм, но по стилю напоминает мультфильм Disney. Музыку к спектаклю написал польский композитор Богдан Павловский.



В Октябрьском дворце состоится благотворительный балет / Фото пресс-службы

Главную роль исполнит Анна Стоянова. Она сыграет "Белоснежку" – по-настоящему чистую и наивную девушку с легкими и выразительными движениями. Вместе с ней будет переживать каждый зритель.

В роли принца на сцену выйдет премьер Национальной оперы Украины Станислав Ольшанский, который обязательно спасет любимую от злой мачехи. Его танец – симбиоз техники и английской аристократии с грацией кота.

Затаить дыхание зрителей от злых действий мачехи заставит солистка Национальной оперы Украины Екатерина Диденко. Балерина будет потрясать техникой и коварством.

Благотворительность

Александр Стоянов стал инициатором постановки и призвал ценителей балета присоединиться к благотворительной акции. Он сплотил известных артистов с целью собрать средства на реконструкцию сцены Октябрьского дворца.

"Благотворительность – это неотъемлемая часть нашей деятельности. Мы с примой-балериной Екатериной Кухар выступали в январе этого года в Октябрьском дворце со спектаклем "Щелкунчик". Откровенно говоря, это было опасно. Артисты балета танцуют в пуантах, а пол такой, что можно травмироваться. Ее не меняли со времен СССР. Поэтому решил вместе с коллегами сделать доброе дело. Октябрьский дворец – один из храмов искусства, где артисты должны вдохновлять зрителей. Поэтому все должно быть на высоком уровне", – прокомментировал Стоянов.