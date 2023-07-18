Говорят об этом открыто: 5 мировых звезд, сделавших ринопластику

Некоторые знаменитости скрывают сделанные операции, а некоторые говорят об этом открыто. Узнайте дальше, какие звезды сделали операцию носа и что думают об этом сейчас.

Ринопластика, то есть пластическая операция, которую производят для изменений носа (формы, исправления дефектов) – одна из самых популярных манипуляций с внешностью сегодня. Звезды становятся более открытыми по поводу того, на какие изменения во внешности решились. 24 Канал расскажет о мировых знаменитостях, признавшихся о ринопластике.

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Дженнифер Энистон

Звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" примерно в 2006 году сделала первую операцию на носу, но она оказалась неудачной. Впоследствии Дженнифер Энистон решилась еще раз лечь на хирургический стол, чтобы исправить искаженную перегородку.



Звезды, сделавшие ринопластику / Фото из инстаграма

Лиза Кудроу

Да, Дженнифер Энистон не единственная, кто сделал ринопластику среди звезд сериала "Друзья". Лиза Кудроу признавалась, что сделала ринопластику в юном возрасте. По ее словам, в подростковом возрасте девушка выглядела "отвратительно", а операция помогла ей выглядеть лучше и принять себя. В интервью Лиза назвала пластику "изменением жизни".



Звезды, сделавшие ринопластику / Фото из инстаграма

Белла Хадид

Знаменитая модель тоже отважилась на операцию носа в подростковом возрасте – ей было 14 лет. Сейчас Белла Хадид сожалеет о ринопластике. Звезда признавалась, что ей приписывают другие манипуляции с внешностью – увеличение губ, филеры, блефаропластику (изменение разреза глаз). Но Белла уверяет, что никогда этого не делала, особенно с глазами. Ее "лисьей взгляд" обеспечивает специальная лента для лица, подтягивающая виски.



Звезды, сделавшие ринопластику / Фото из инстаграма

Хлои Кардашян

Модель и предприниматель часто критикуют в сети через фотошоп и фильтры. Также ей приписывают трансплантацию лица. Хлои опровергает все слухи и уверяет, что делала только одну операцию – ринопластику. Она добавляла, что пользовалась уколами красоты и филлерами, но потом вывела их из лица.



Звезды, сделавшие ринопластику / Фото из инстаграма

Кейли Куоко

Звезда Теории большого взрыва с легкостью вспоминает ринопластику и считает ее хорошим решением. По ее мнению, любовь к себе не позволит иметь красивый вид. Кейли Куоко делала и другую операцию – увеличивала грудь.



Звезды, сделавшие ринопластику / Фото из инстаграма