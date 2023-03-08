С блестками, стразами и мраморный: главные антитренды маникюра на весну 2023

Весной часто хочется неординарных изменений во внешности. Однако не все творческие эксперименты с ногтями могут быть удачными. Кроме того, есть типы маникюра, вышедшие из моды. О каких именно идет речь – смотрите дальше.

Каждый сезон меняется стиль маникюра и его особенности. Этой весной актуальны естественность и утонченность. Поэтому удачным вариантом для маникюра будут матовые цвета, цветочные узоры и геометрические фигуры, пишет 24 Канал.

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В то же время, есть типы маникюра, о которых лучше забыть в этом году. Поскольку они уже вышли из моды и будут выглядеть некрасиво на ваших ногтях.

Главные антитренды маникюра на весну

Маникюр с блестками и стразами

Маникюр с чрезмерным сиянием выглядит искусственно, дешево и неэстетично. Потому не стоит наклеивать на ногти много стразов и другого декора.

Такой маникюр не подойдет к ежедневным образам на работу или в университет. Так что идею блестящего маникюра лучше сохранить до Нового года. Ведь тогда он будет уместнее.



Маникюр со стразами – антитренд этого сезона / Фото Pinterest



Маникюр с блестками – антитренд весной / Фото Pinterest

Сочетание несочетаемого

Весной будут актуальны цветочные мотивы и геометрические узоры. Однако нужно удачно совмещать такие узоры на ногтях.

Лучше выбрать минималистичные картинки в одном стиле. Поэтому не стоит делать маникюр в анималистическом и цветочном принтах и перегружать рисунок на ногтях.



Антитренды маникюра 2023 / Фото Pinterest



Какие узоры не следует совмещать на ногтях / Фото Pinterest

Мраморный маникюр

В этом году мраморный маникюр утратил свою актуальность. Хотя он был очень популярен в 2020, 2021 и 2022 годах. Однако мода текуче и изменчива, поэтому, если хотите находиться в тренде, тогда лучше отказаться от такого стиля.



Мраморный маникюр – антитренд этого сезона / Фото Pinterest



Не актуален этой весной мраморный маникюр / Фото Pinterest

Неактуальные цвета

Яркие цвета в маникюре представляют собой интересный вариант, дополняющий ваш повседневный образ. Однако следует быть осторожными с некоторыми оттенками. Поскольку уже давно вышли из моды так называемые кислотные цвета. Вместо них лучше выбрать неоновые или просто насыщенные оттенки. В некоторых случаях лучше отдать предпочтение матовым и более спокойным тонам.



Неудачным вариантом маникюра являются кислотные цвета / Фото Pinterest



Основные антитренды маникюра на весну 2023 / Фото Pinterest