Имя Анна: что оно означает и откуда происходит

Анна – одно из самых распространенных имён в Украине. Раньше им называли только представительниц аристократических семей. Мы расскажем о том, что означает имя Анна, когда День ангела и кто из известных людей Украины носит это имя.

Анна – распространенное в разных странах мира имя, особенно в Украине. Представительницы этого имени обычно очень положительные и жизнерадостные, легко справляются с жизненными вызовами. 24 Канал поделится значением этого имени, известными людьми по имени Анна и когда Дни ангела у этих женщин.

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Значение имени Анна

В древнееврейском языке существовало имя Ханна. Оно означало "милосердное", "благотворительное", "ласковое". Имя получило широкое потребление и благодаря Библии, ведь именно Анна была матерью Богородицы и бабушкой Иисуса Христа. Поэтому Анна часто ассоциируется с материнством, семьей и благословением.

Имя Анна встречается во многих культурах и языках мира. Например, в украинском языке – это Анна, в английском – Anna, во французском – Anne, в испанском – Ana.

Известные люди с этим именем

Анна Ризатдинова – выдающаяся украинская художественная гимнастка. В 2011 году стала бронзовым призером чемпионата Европы и чемпионата мира в командном первенстве. В 2013 году была чемпионкой упражнений с обручем. Завоевала бронзу на Олимпийских играх 2016 года в индивидуальном единоборстве. Дважды была награждена Орденом княгини Ольги II степени за высокие спортивные результаты. В 2019 году приняла участие в проекте "Танцы со звездами", где вместе с танцовщиком Александром Прохоровым заняла второе место.



Анна Ризатдинова / Фото из инстаграмма

Анна Кошмал – известная украинская актриса театра и кино. Девушке снискала славу благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Жени. Была номинирована на премию "Телетриумф" как "Актриса телевизионного фильма/сериала". Самые популярные киноработы, где сыграла Анна – "Большие дяди", "Домик на счастье", "Папик 2", "Слуга народа".



Анна Кошмал / Фото из инстаграмма

Анна Запорожанова – бывшая украинская теннисистка, олимпийка и тренер. Вместе с Еленой Татарковой представляла Украину на Олимпиаде в Сиднее, где получила серебро. Завершила карьеру в 2008 году. В июне 2023 на войне, которую Россия начала против Украины, погиб сын теннисистки - Остап. Парню было всего 22 года.



Анна Запорожанова с сыном / Фото Большой теннис Украины

Анна Тринчер – украинская блогерша, певица, актриса. Представляла Украину на "Детском Евровидении" в 2015 году. Участвовала в вокальном проекте "Голос Дети" и стала суперфиналисткой восьмого сезона "Голос країни". Снималась в сериале "Школа".



Анна Тринчер / Фото из инстаграмма

Дни ангела Анны

В украинской церкви есть две даты, которые можно назвать Днем ангела Анны или днем Анны.