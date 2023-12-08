Обошла кучу психологов: Тринчер рассказала, сколько денег тратила, чтобы спасти брак

Среди причин развода Анны Тринчер и Александра Волошина – диагноз блоггера. Певица рассказала, как пыталась спасти брак за счет психологов и специалистов.

Певица Анна Тринчер рассказала, что была готова к последнему бороться за то, чтобы не допустить развода. В частности, она перепробовала многих психологов.

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Анна Тринчер о разводе

Я делала все, что в моих силах, до последней капли. Только за август я обошла около пяти разных психологов, у которых я была по несколько раз на сеансах, это почти каждый день,

– рассказала Анна Тринчер.

Певица отметила, что была готова тратить средства ради своей семьи. Поэтому посещала специалистов разной ценовой категории – от 1 тысячи гривен до 8 тысяч за один час. Анна Тринчер хотела понять, что сама делает не так, и как на брак влияет диагноз мужчины.

"Хотел понять, что я делаю не так, что наши отношения превратились из абсолютного счастья в абсолютное несчастье. У Саши пол года назад началась депрессия. Это клинически поставленный диагноз. Обсессивно-компульсивное расстройство. Я искренне надеялась, что это не влияет на наши отношения, но, когда ты живешь с человеком, который ментально нездоров, ты начинаешь тоже ментально болеть. Особенно когда ты любишь очень сильно этого человека", – заметила звезда.

Артистка добавила, что она по характеру теплая и жертвенная, а Александр – холодный и отстраненный. К тому же она самостоятельно не могла спасти мужчину от трудностей с ментальным здоровьем.

Он лечился. Это были бесконечные психиатры, некоторые из них давали рекомендации, которые приводили к ухудшению состояния. Это приводило к суицидальным мыслям. Сейчас у него ремиссия,

– рассказала певица.

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