13 декабря 2020 года отмечают праздник Святого Андрея. Какие традиции и обряды встречаются в этот день и можно ли все же гадать – узнаем дальше.

Именины празднует: Андрей.

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13 декабря христиане чтят день Святого Андрея Первозванного, который был одним из первых апостолов Христа. В народе говорят, что ночь с 12 на 13 число полна колдовства и именно она будет благоприятной для разнообразных гаданий.

История происхождения праздника



13 декабря – день Святого Андрея

Андрей Первозванный был братом святого апостола Петра и учеником Иоанна Крестителя.

После воскресения Иисуса апостол Андрей отправился проповедовать христианство в восточные страны. Обойдя Азию, он попал к Черному морю, а затем и к Днепру, где остановился и поставил крест. По легенде, на этом месте сейчас расположен город Киев.

Обойдя полмира, Андрей вернулся во Фракию и в маленьком поселении основал церковь. После этот городок стал Константинополем.

Во время своего проповедования Андрей Первозванный подвергался физическому насилию и гонению со стороны язычников. А в 62 года его распяли на Х-образном кресте.

Приметы на 13 декабря



Что нельзя делать 13 декабря

Если на Андрея погода солнечная и мороз – год будет урожайным.

Снег, выпавший на Андрея, долго не тает и будет покрывать землю вплоть до апреля.

Если кошка умывается на Андрея – к ясному дню.

Облака плывут низко и быстро – к сильному похолоданию.

13 декабря нельзя:

Заниматься домашними делами, а именно прясть, шить и вязать.

Нельзя заниматься интеллектуальной работой. Приметы говорят, что кто будет много думать в этот день – может потерять рассудок.

Нельзя употреблять алкоголь, курить и создавать шум.

Церковные настоятели запрещают гадать в этот день, ведь это, по их словам, является суеверием, порочащим имя святого и святой Рождественский пост.

13 декабря можно:

Святой Андрей Первозванный является покровителем всех морских профессий, поэтому в этот день все причастные к этой сфере могут просить у апостола доброй судьбы.

Незамужним девушкам в этот день нужно сходить в храм и помолиться, чтобы быстро встретить любимого и выйти замуж.

Чтобы весь год быть здоровым и продуктивным, накануне 13 декабря нужно убрать весь дом и привести себя в порядок.

Гадание на Андрея



Гадание на Андрея

Хоть церковь и не рекомендует гадать на Андрея, все же это считается давней украинской традицией. В основном, суть этих гаданий в том, чтобы найти жениха и узнать, когда следует ждать замужества.