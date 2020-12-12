13 декабря: что можно и нельзя делать в день Андрея Первозванного
13 декабря 2020 года отмечают праздник Святого Андрея. Какие традиции и обряды встречаются в этот день и можно ли все же гадать – узнаем дальше.
Именины празднует: Андрей.
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13 декабря христиане чтят день Святого Андрея Первозванного, который был одним из первых апостолов Христа. В народе говорят, что ночь с 12 на 13 число полна колдовства и именно она будет благоприятной для разнообразных гаданий.
История происхождения праздника
13 декабря – день Святого Андрея
Андрей Первозванный был братом святого апостола Петра и учеником Иоанна Крестителя.
После воскресения Иисуса апостол Андрей отправился проповедовать христианство в восточные страны. Обойдя Азию, он попал к Черному морю, а затем и к Днепру, где остановился и поставил крест. По легенде, на этом месте сейчас расположен город Киев.
Обойдя полмира, Андрей вернулся во Фракию и в маленьком поселении основал церковь. После этот городок стал Константинополем.
Во время своего проповедования Андрей Первозванный подвергался физическому насилию и гонению со стороны язычников. А в 62 года его распяли на Х-образном кресте.
Приметы на 13 декабря
Что нельзя делать 13 декабря
Если на Андрея погода солнечная и мороз – год будет урожайным.
Снег, выпавший на Андрея, долго не тает и будет покрывать землю вплоть до апреля.
Если кошка умывается на Андрея – к ясному дню.
Облака плывут низко и быстро – к сильному похолоданию.
13 декабря нельзя:
- Заниматься домашними делами, а именно прясть, шить и вязать.
- Нельзя заниматься интеллектуальной работой. Приметы говорят, что кто будет много думать в этот день – может потерять рассудок.
- Нельзя употреблять алкоголь, курить и создавать шум.
- Церковные настоятели запрещают гадать в этот день, ведь это, по их словам, является суеверием, порочащим имя святого и святой Рождественский пост.
13 декабря можно:
- Святой Андрей Первозванный является покровителем всех морских профессий, поэтому в этот день все причастные к этой сфере могут просить у апостола доброй судьбы.
- Незамужним девушкам в этот день нужно сходить в храм и помолиться, чтобы быстро встретить любимого и выйти замуж.
- Чтобы весь год быть здоровым и продуктивным, накануне 13 декабря нужно убрать весь дом и привести себя в порядок.
Гадание на Андрея
Гадание на Андрея
Хоть церковь и не рекомендует гадать на Андрея, все же это считается давней украинской традицией. В основном, суть этих гаданий в том, чтобы найти жениха и узнать, когда следует ждать замужества.
- Считают, что мужчина, который приснится девушке в ночь на 13 декабря, станет ее мужем. Поэтому советуют запомнить того, кого увидите во сне.
- Еще одно интересное гадание: девушки собираются и выходят на улицу. Здесь каждая спрашивает имя первого встречного мужчины – его имя и будет именем будущего жениха.
- В ночь с 12 на 13 декабря предлагают написать на 12 маленьких кусочках бумаги мужские имена, которые вам больше всего по нраву, а затем положить их под подушку. Утром необходимо с закрытыми глазами извлечь одну бумажку. Имя, написанное на бумажке, будет именем вашего любимого человека.
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