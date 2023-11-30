Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея: трогательная подборка

30 ноября 2023, 06:00
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Сегодня, 30 ноября, в церкви чтят память Андрея Первозванного. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. В народе этот праздник еще называют "Андреевым днем".

Также сегодня – День ангела Андрея. Поэтому 24 Канал публикует красивую подборку картинок-поздравлений с именинами. Вы можете отправить эти открытки родным людям.

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День ангела Андрея: картинки-поздравления с праздником

День ангела Андрея / Фото "Страна У"

День ангела Андрея / Фото "Открытки"

День ангела Андрея / Фото lux.fm

День ангела Андрея / Фото Pinterest

День ангела Андрея / Фото "Твой мир"

День ангела Андрея / Фото "ТСН"

 

 

Автор: Марія Примич