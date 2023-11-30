Картинки-поздравления с Днем ангела Андрея: трогательная подборка
30 ноября 2023, 06:00Читати новину українською
Сегодня, 30 ноября, в церкви чтят память Андрея Первозванного. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. В народе этот праздник еще называют "Андреевым днем".
Также сегодня – День ангела Андрея. Поэтому 24 Канал публикует красивую подборку картинок-поздравлений с именинами. Вы можете отправить эти открытки родным людям.
Важно Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество
День ангела Андрея: картинки-поздравления с праздником