Музыканты из разных стран мира объединились ради поддержки пострадавших белорусов. От Украины к благотворительной инициативе присоединилась рэпер Alyona Alyona. Ее хит "Відчиняй" вошел в сборник For Belarus.

На сайте платформы Bandcamp появился музыкальный сборник под названием For Belarus, в который вошли песни артистов со всего мира. Украину представила рэпер Alyona Alyona с треком "Відчиняй".

К теме Знаменитости, которые поддержали или осудили протесты в Беларуси

Альбом можно слушать бесплатно, а вот скачать – по любой цене. Все вырученные средства передадут в фонд Belarus Solidarity Foundation, который помогает белорусам, пострадавшим во время протестов и потерявшим работу из-за политического давления. Составительницей музыкального сборника стала белорусская певица Галя Чикис, которая творит под псевдонимом Chikiss.

Цель этого международного сборника – проявить солидарность со смелыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда, они очень нуждаются в нашей помощи сейчас,

– говорится в описании сборника.

В альбоме 21 песня украинских, российских, белорусских, шведских, голландских и канадских исполнителей.

За 10 дней удалось собрать более 1,7 миллиона долларов – более 47 миллионов гривен. Пожертвования сделали 30 тысяч человек, а деньги получили уже 11 человек. На выплаты сейчас претендуют еще более 400 белорусов.