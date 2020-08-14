Украинская рэп-исполнительница и участница нового сезона проекта "Танцы со звездами" Alyona Alyona поразила поклонников своим вокалом. Она перепела хит Рианны Love On The Brain и подорвала сеть чистым исполнением.

Alyona Alyona получила мировую известность и признание за свои речитативы с глубоким социальным подтекстом. Она сотрудничала в коллаборации с Монатик, Джамалой и другими артистами, однако в треках всегда читала рэп. Вокальными способностями она решила похвастаться, спев лирическую песню Рианны Love On The Brain. Видео реперша разместила в инстаграме.

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На ролике Alyona Alyona появилась в студии звукозаписи, сидя перед микрофоном с телефоном в руках. В джинсовых шортах, футболке с принтом и распущенными волосами она плавно двигалась в такт мелодии. Как пояснила знаменитость в комментариях, ролик был записан во время урока вокала.

Лайк, если это лучше, чем оригинал,

– дерзко прокомментировала исполнительница.

Чистый вокал звезды ошеломил пользователей, ведь Alyona Alyona раньше никогда не бралась выполнять лирические композиции и всегда позиционировала себя как реперша.

Меньше чем за сутки видео посмотрели почти 33 тысячи раз, а оставить фантастический вокал талантливой реперши без внимания не смогла даже фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, прокомментировав сообщение смайликом огня.

"Какой красивый голос", "Прекрасно", "Очень хорошо", "Мед для ушей", "Бомбезно", – говорится в нескольких тысячах комментариев. Фаны успели предположить, что в следующих треках Alyona Alyona проявит себя как вокалистка. Поклонники из-за рубежа также отметили замечательный английский реперши: "Ты так хорошо поешь на английском. Мне нравится".