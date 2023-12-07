Мне абсолютно по*бать, – скандальный блоггер Волошин жестко раскритиковал Машу Ефросинину

На днях Аня Тринчер дала интервью Маше Ефросининой. Во время разговора певица рассказала о карьере и разводе. В то же время в ходе интервью телеведущая спросила у исполнительницы, уместно ли во время полномасштабного вторжения публиковать контент с дорогими подарками. Это возмутило бывшего мужа Анны Александра Волошина.

Блогер отметил, что интервьюер сама в видео была одета в дорогую одежду и имела украшения за тысячи долларов. Поэтому, по мнению Александра, со стороны Маши было лицемерно упрекать артистку за ценные подарки и одежду.

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Александр Волошин раскритиковал Машу Ефросинину

Мужчина убежден, что они с Анной имеют право транслировать свою жизнь такой, какая она есть, ведь блоггер и певица с начала большой войны активно донатят и помогают военным.



Александр Волошин высказался об уместности освещения красивой жизни / Скриншот с инстаграм-сторис

Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте, отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье Frolova за пятьдесят тысяч долларов. И сидит в браслетах Cartier, которые стоят тысячи долларов… Ну для меня это верх лицемерия,

– отметил Александр Волошин.



Александр Волошин захейтил Машу Ефросинину / Скриншот с инстаграм-сторис

Блогер подчеркнул, что его очень бесят "правильные" люди, которые выдают себя за таких только на публике.

"Все почему-то боятся об этом сказать. А мне абсолютно по*бать. Я говорил и буду говорить то, что думаю", – подытожил Волошин.



Александр Волошин раскритиковал Машу Ефросинину / Скриншот с инстаграм-сторис

Интервью с Анной Тринчер: смотрите видео онлайн