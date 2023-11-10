Адвент 2023: главные традиции Рождественского поста и чем он отличается от православного

Адвент – Рождественский пост у католиков, с которого начинается подготовка к Рождеству Христовому. В этом году он начнется 3 декабря и продлится до 24 декабря.

В это время среди католиков и протестантов принято исповедоваться и причащаться, а также заниматься благотворительностью, пишет 24 Канал.

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История Рождественского поста

В католицизме первые упоминания о праздновании Адвента датируются 380 годом. Тогда Сарагосский собор установил новые правила для богослужений в период с 17 декабря до праздника Богоявления. А в "Истории франков" отмечено, что в 480 году часть верующих постилась трижды в неделю в последние недели перед Рождеством.

Интересные традиции Адвента

Одна из самых древних традиций – это украшение интерьера церквей и домов особыми венками. Обычно рождественский венок изготовляют из еловых или сосновых веток. Их нужно сплести в круг с помощью проволоки. К венку прикрепляют четыре свечи, каждая из которых имеет свой духовный смысл. Сам венок – это олицетворение годового цикла, а вот свечи символизируют времена года.



Рождественский венок Адвента / Фото

В период Адвента также обустраивают так называемую "рождественскую лестницу". Обычно это делают в воскресных школах, чтобы дети помнили о приближении праздника.

Конструкция лестницы состоит из звезды Вифлеема, которую закрепляют на верхней ступеньке. Сами ступени, символизирующие дни Адвента, и пустые ясли с сеном, расположены внизу конструкции. Каждую неделю фигурку младенца Христа спускают ниже звезды. А на Рождество она попадает в ясли.

Рождество Христово / Фото Canva

И последняя традиция, которая очень нравится детям, это адвент-календарь. Традиционно – это картонный домик, в котором есть 24 маленьких окошка. В каждом из них расположены сладости или игрушки для малышей. Ежедневно им разрешается открывать по одному окошечку. Так, дети приближаются к Рождеству Христову.

Адвент-календарь / Фото Canva

Чем Адвент отличается от православного Рождественского поста

В отличие от православного Рождественского поста во время Адвента нет особых ограничений в пище. Лишь каждую пятницу запрещается употреблять продукты животного происхождения в православии – каждую среду и каждую пятницу.

Традиционно католики отказываются от мяса, в некоторых регионах – и от молочных продуктов. Количество приемов пищи сокращается до одного-двух раз в день.

Кроме того, Адвент на треть короче православного поста. Последний длится 40 дней.

Отметим, что 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь. В этом году украинцы будут праздновать Рождество Христово 25 декабря.