9 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 сентября верующие чтят память преподобного Пимена Великого, посвятившего служению Господу и проповеди всю свою жизнь. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 9 сентября – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

9 сентября день Ангела отмечают Михаил, Александр, Степан, сообщает 24 канал . Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Праздник в Украине и мире

Международный день красоты.

Праздник в церковном календаре

9 сентября чествуют преподобного Пимена Великого, посвятившего служению Господу и проповеди всю свою жизнь. Он отправился в монастырь и принял постриг. Всю жизнь держал строгий пост. Прожив жизнь наедине в ежедневных молитвах, он умер в возрасте 110 лет.

Приметы 9 сентября

Сильная гроза в этот день – осень будет долгой и теплой;

В небе много пушистых облаков – дожди будут непродолжительными;

На дереве много рябины – ждите холодной зимы.

Что нельзя делать 9 сентября