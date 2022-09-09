9 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 сентября 2022 , 10:58Читати новину українською
9 сентября верующие чтят память преподобного Пимена Великого, посвятившего служению Господу и проповеди всю свою жизнь. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 9 сентября – читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
9 сентября день Ангела отмечают Михаил, Александр, Степан, сообщает 24 канал . Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Праздник в Украине и мире
- Международный день красоты.
Праздник в церковном календаре
9 сентября чествуют преподобного Пимена Великого, посвятившего служению Господу и проповеди всю свою жизнь. Он отправился в монастырь и принял постриг. Всю жизнь держал строгий пост. Прожив жизнь наедине в ежедневных молитвах, он умер в возрасте 110 лет.
Приметы 9 сентября
- Сильная гроза в этот день – осень будет долгой и теплой;
- В небе много пушистых облаков – дожди будут непродолжительными;
- На дереве много рябины – ждите холодной зимы.
Что нельзя делать 9 сентября
- Сегодня нельзя работать в огороде и заниматься тяжелой физической работой.
- Нельзя срывать ягоды и фрукты из чужого города.