Какой религиозный праздник 9 февраля: почему сегодня нельзя делать комплименты девушкам

9 февраля в церкви чтят память преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского. Его отец близко общался с учениками Иисуса Христа, особенно с апостолом Петром.

Также сегодня отмечается Международный день стоматолога и Международный день пиццы. Подробнее расскажет 24 Канал.

Важно Праздники и памятные даты, которые будут отмечать в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные

День памяти преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского

Как-то, когда Сын Божий пришел к своим ученикам, один из апостолов решил окрестить родителей Панкратия. Впоследствии муж и жена умерли. После их смерти преподобный отправился жить в пещеру. Там мужчина много работал и постоянно молился.

Кроме того, Панкратий сблизился с апостолами Павлом и Петром, которые потом сделали его епископом города Тавромения. Преподобный рассказывал людям о вере в Иисуса Христа и начал строительство храма, где со временем происходили богослужения. Так люди наконец-то перешли в христианство. Однако впоследствии Панкратия убили отступники.

Что нельзя делать

Нельзя засыпать девушек комплиментами, иначе они потеряют свою красоту.

Не стоит перехваливать детей, потому что потом они будут лениться.

Запрещено поднимать вещи с земли, если не хотите притянуть в дом негатив.

Народные приметы

Если на улице будет холодно, то в марте ждите теплую погоду.

Оттепель – к суровым морозам.

Если свиньи будут вести себя беспокойно, то в ближайшее время тепла не будет.

Холодная погода – к снегопадам.

Что еще отмечают

Каждый год 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Украина присоединилась к празднованию в 1993 году. Этот день посвящают Святой Аполлонии, которая умерла 9 февраля 249 года. Из-за веры в Иисуса Христа она подверглась пыткам. В частности, мученице вырывали зубы, а впоследствии женщина погибла в огне.

Также сегодня – Международный день пиццы. Маргарита, которая считается одной из самых популярных пицц, была создана 200 лет назад итальянцем Рафаэлем Эспозито. Особенно блюдо полюбилось людям после Второй мировой войны.