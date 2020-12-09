9 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 декабря почитается великомученик Георгий Победоносец. Он считается одним из самых почитаемых святых.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Назар, Яков.
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Народные приметы на 9 декабря
– Холодный день – зима будет суровой.
– Недалеко от дома волк воет – сильные морозы будут.
– Выпал иней 9 декабря – будет хороший урожай.
– Северный ветер предвещает морозы.
Что можно делать 9 декабря
- Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.
- Сегодня можно искренне попросить у Бога то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Однако просьба не должна касаться финансового благополучия.
Что нельзя делать 9 декабря
- Нельзя оставаться в этот день в должниках. Отдайте все одолженные ранее вами средства, чтобы не остаться бедным в следующем году.
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