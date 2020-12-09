9 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 08:30, - Читати новину українською Что можно и нельзя делать 9 декабря / Фото из открытых источников 9 декабря почитается великомученик Георгий Победоносец. Он считается одним из самых почитаемых святых. Именины сегодня празднуют: Георгий, Назар, Яков. ​Читайте также Что подарить парню на Новый год 2021: идеи подарков, которые понравятся любимому Народные приметы на 9 декабря – Холодный день – зима будет суровой. – Недалеко от дома волк воет – сильные морозы будут. – Выпал иней 9 декабря – будет хороший урожай. – Северный ветер предвещает морозы. Что можно делать 9 декабря Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения. Сегодня можно искренне попросить у Бога то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Однако просьба не должна касаться финансового благополучия. Что нельзя делать 9 декабря Нельзя оставаться в этот день в должниках. Отдайте все одолженные ранее вами средства, чтобы не остаться бедным в следующем году.

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