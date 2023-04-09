Какой сегодня, 9 апреля, праздник – все об этом дне, приметы и запреты

9 апреля для православных христиан – Вербное воскресенье и день памяти Матроны. В мире отмечается День борьбы с сексуальным насилием над детьми. Узнайте больше о дне и что нельзя делать.

9 апреля в церковном календаре – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисуса Христа поздравляли в Иерусалиме, когда он въезжал в город на осле, сообщает 24 Канал. Жители встречали его с пальмовым и ивовым ветвями, поэтому символом праздника стали ивовые ветки.

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9 апреля верующие еще чтят память Матроны. Девушка была рабыней у женщины-иудейки, которая заставляла ее отречься от веры. Ее часто запирали в темнице, пытали и связывали, но находили без оков. Когда женщина узнала, что Матрона ходила в церковь, жестоко избивала ее и не давала есть и пить. В один из таких дней девушка скончалась. Матрону Солунскую считают покровительницей хозяек.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено употреблять нецензурную лексику, ссориться, быть переполненным злыми мыслями.

Нельзя сплетничать и обманывать.

Лучше не менять в этот день постельное белье и не стряхивать одеяло.

Нельзя тяжело работать.

В этот день нельзя желать другим зла – оно вернется в трехкратном размере.

празднуют Мефодий, Мануил, Александр, Феодосий, Иван, Матрона.



9 апреля – Вербное воскресенье / Фото Pixabay

Приметы на 9 апреля

Если чибис летит низко – долгое время погода будет сухой.

Весенний лед остается на берегу – лето будет холодным.

Если на небе нет облаков, год будет богатым ягодами.

Над домом летают чайки – скоро будет дождь.

Утром заметно туман и иней – год будет урожайный.

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. К сожалению, проблема сексуального насилия над детьми распространена и часто во многих странах. Поэтому этот день направлен на поддержание пострадавших и сознание осведомленности о последствиях.

День добрых дел. Этот праздник отмечают около 100 стран. В этот день принято делать хорошие дела, даже если они могут показаться мелкими.

День антиквариата. Антиквариат – любые старинные и ценные вещи: считается, что им должно исполниться более 100 лет. Коллекционирование антиквариата – сохранение истории и традиций.