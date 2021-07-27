8 причин погрузиться в отрыв на White Nights Festival. Africa
Источник:24 канал
White Nights Festival (музыкальный фестиваль "Белые ночи") в этом году погрузит в мир удивительной и контрастной Африки. Почему нельзя пропустить одно из самых масштабных событий лета – узнавайте дальше.
Организаторы не только рассказали еще несколько деталей события, но и назвали имена новых хедлайнеров, которые будут зажигать в жаркие летние ночи 13 и 14 августа в Киеве.
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White Nights Festival. Africa: 8 причин погрузиться в отрыв
Путешествие к источникам и глубинам африканской мифологии
Каждый из нас родом из Африки. Именно на этом континенте сохранились настоящие эмоции и первобытная атмосфера. Для того чтобы окунуться в нее, стоит прийти на артзавод "Платформа", где благодаря тоннам оригинальных декораций и многообразию сцен и образов воссоздадут африканский вайб. В программе фестиваля будут:
- человек-пантера и человек-крокодил, прогуливающиеся по улицам фестиваля;
- танцы племени Масаи;
- мифические создания "белой" Африки;
- предсказание верховного колдуна.
White Nights Festival / Фото пресс-службы
Музыкальная Синергия, где каждый звук является частью ритуала освобождения эмоций
Звезды со всех уголков мира будут совмещать африканское шаманство с современными битами на 7 фестивальных сценах. Среди хедлайнеров:
- DJ Hell – легенда мировой электронной сцены, новатор, провокатор и любитель эклектики, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых. Он болеет за мюнхенскую Баварию, сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче, обожает мамино жаркое из свинины и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио;
- DUB FX – знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер, который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов.
- MAGDALENA – знаменитый музыкальный трендсетер, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music. Она создала собственное международное шоу SHADOWS, которое гремит от Ибицы до Тулума.
На сценах фестиваля будут зажигать:
- MAIN STAGE: DUB FX, Gо_A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk и еще SPECIAL GUEST;
- BACKYARD STAGE: KOLO и APLAY (Smailov & Weizman, 8Kays, VOTUMA, Leri, Diana jo), MAGDALENA, Miss Monique и DJ Hell;
- SPECIAL STAGE: OMNIA и ANNA LEE, Sun Riser и Azotti, TAPOLSKY и DERRICK & TONIKA, Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll и MC Ned;
- GREEN STAGE: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;
- INSIDE STAGE: POWER FM Party Radio, Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y:K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH и Madison;
- BECHEROVKA STAGE: сильнейший состав диджеев известного одесского музыкального проекта The ROOM (Yaki, Lirity, Den Maar);
- BOHO STAGE: SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha) и RIM Records (Franc, MrSunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina и Odeum).
White Nights Festival / Фото пресс-службы
Компиляция первобытного с современным через призму искусства
Тематические арт-творения на фестивале представят лучшие отечественные художники:
- Егор Лемзяков презентует серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма;
- Демьян Ферий покажет произведения в технике диджитал-коллаж о высоких идеалах;
- MISHA KUSH представит работы, главным персонажем которых является голубь Валера;
- Лилия Кувалдина представляет серию картин COLOR, где показывает совершенство и красоту людей, независимо от расы и цвета кожи;
- Сергей Рожин представит медиаторский проект "Рабы Малевича", освещающий современное искусство для общества через парадигму здравого смысла, юмора и сатиры;
- Юля Кисель покажет серию видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, персонаж, олицетворяющий застывшую эмоцию экзальтированного ума;
- Мария Зражаева презентует портреты, открывающие тему настоящей жаркой Африки.
Открытие самой загадочной части мира через кино
Международный этнографический кинофестиваль ОКО стремится проиллюстрировать повседневное сердцебиение малых и великих народов, жителей городов и деревень. Он покажет 3 ленты об удивительном:
- "Поговорим о снах";
- "Афро-волосы и другие мифы";
- "Мисс Искушение".
White Nights Festival / Фото пресс-службы
Отражение истинного африканского стиля
При поддержке Fashion TV на фестивале пройдет атмосферный модный перформанс французского бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала. Художник работает в афро-японском стиле, а его вещи с успехом продаются в магазинах Бразилии, Франции (в частности, в парижском ЛГБТ-шопе Agogogang), Великобритании и Конго. Дополнят образы дизайнера на показе аксессуары от парижан Pallaya и Nacho.
Вкусы Африки и любимые бары
Becherovka, Оlmeca и Absolut будут радовать на фесте особыми алкогольными напитками и коктейлями. А в придачу к гурманскому наслаждению обещают удивить нестандартными подачами и декором баров с африканским привкусом.
White Nights Festival / Фото пресс-службы
Адреналин в крови и жизнь в движении
На фестивале найдется место и для спорта. Будут локации для активного досуга, где можно поиграть в настольный футбол, овладеть балансбордом и принять участие в конкурсах и различных активностях под диджейские сеты.
Маркетплейс, где можно собрать феерический афро-панковский образ
Многие бренды и магазины подберут гостям тематические африканские аксессуары просто на фесте. Более того, в маркет-зоне можно будет сделать тату, купить винил и окунуться в культуру древнего индейского напитка какао.
White Nights Festival / Фото пресс-службы