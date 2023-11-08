Поздравления с Днем ангела Михаила в прозе и стихах
День ангела Михаила раньше отмечали 21 ноября. Однако по новому церковному календарю имеем новую дату – 8 ноября.
В этот день поздравляем всех Михайлов с именинами. Михаил – это замечательное имя, происходящее от еврейского имени Михаил. На украинский переводится "тот, кто как Бог". Имя считается очень популярным в Украине и других европейских странах. Поздравления в прозе и стихах с Днем ангела Михаила – собрал 24 Канал.
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Поздравление с Днем ангела Михаила: проза, стихи
Михаил, с праздником! Желаю тебе благ и новых ярких ощущений. Чудесного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, хорош, счастлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всяческих удовольствий!
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Миша, Мишка, Михаил,
Мы желаем тебе сил,
Доброты, и героизма,
И по жизни оптимизма!
Чтобы всюду уважали
И при встрече руку жали.
Раз в честь ангела назвали,
Значит, сил тебе придали!
Будь же смелым и веселым,
Бодрым, чутким и здоровым,
Деньги чтоб всегда водились,
Умножались и копились!
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Поздравляем с Днем ангела замечательного человека, умеющего очаровать своей улыбкой, поделиться хорошим настроением и помочь в любой ситуации! Дорогой Михаил, пусть судьба всегда будет благосклонна к тебе. Желаем всегда обретать радость, удовольствие и вкус к жизни. Пусть оно всегда будет преисполнено успехом, победами и добром.
***
Поздравления свои
Шлю тебе я, Михаил,
Без проблем и без забот
Я желаю, чтоб ты жил.
Чтоб всегда была удача
Верной спутницей твоей,
Чтобы шел дорогой жизни
Ты в компании друзей.
Чтобы целей всех добился,
Все вершины покорил,
И счастливей всех на свете,
Чтобы стал ты, Михаил.
***
Михаил, сегодня твой день! Пусть всегда для тебя светит солнце, а вся дверь перед тобой широко открывается, и во всем сопровождает успех! И не только сегодня! Желаю тебе, чтобы фортуна всегда откровенно улыбалась своей улыбкой, чтобы в твоей жизни было все, что нужно, а если чего-то не будет хватать, ты всегда смог бы этого добиться!
***
Михаил, да будет сила в характере и теле, а улыбка частым гостем на лице. Желаю крепко стоять на защите своих интересов и своей семьи, чтобы с уверенностью шагать каждый день. Поздравляю с именинами!
***
Михаил, я поздравляю!
Первым будь, иди вперед.
Пусть задор не покидает,
Хворь пусть тело не берет.
Пусть в душе любовь искрится.
Дом пускай – уютный тыл.
Я хочу, чтоб ты друзьями
Уважаем, Миша, был.
Деньги пусть идут потоком,
А карьера вверх спешит.
Путь к широким горизонтам
Будет пусть тебе открыт.
***
Замечательный парнишка,
Ты приятен для людей,
Принимай сегодня, Мишка,
Поздравленья от друзей!
Поступал чтоб ты по праву,
Честен был и добр всегда,
В жизни были чтоб по нраву
И работа и еда.
Хоть золотая серединка,
Возможностей не упускай,
Появится как половинка,
Ее смотри не отпускай!
***
Поздравляем тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом, и в минуты радости, и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
***
Дорогой Михаил, поздравляю с этим чудесным днем! Желаю тебе улыбки Фортуны и верного успеха, отличной работы и бравых интересов жизни, подлинного счастья и искренней любви, доброго здоровья и веселья души.