Постсоветское прошлое и опрос в Дие: будет ли 8 марта выходным днем

Каждый год 8 марта отмечают Международный женский день. В Украине этот праздник традиционно являлся государственным выходным днем. В прошлом году выходной отменили из-за введения военного положения, теперь ведутся дискуссии о полной отмене праздника. Что об этом известно и будем отдыхать 8 марта этого года – читайте дальше.

Во многих странах мира 8 марта не является выходным днем. В Украине такая традиция осталась из-за постсоветского прошлого, пишет 24 Канал.

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Праздник возник в Америке из-за массовых стачек женщин, выступивших против тяжелых условий труда и требовавших права голоса. В 1909 году в США был провозглашен 8 марта Международным днем женщин. После этого дата стала памятной для Европы и других стран. Поскольку напоминала о нелегкой борьбе женщин за свои права.

Однако в Советском Союзе праздник приобрел другие оттенки значения. Часто 8 марта считали особым "днем нежности и красоты" всех женщин. Однако не подчеркивали главный аспект праздника.

Будет ли выходной 8 марта: что известно

8 марта не будет государственным выходным в 2023 году. Поскольку в Украине дополнительные выходные отменены из-за военного положения, которое продлено до 20 мая. Это предусматривает закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Однако такие условия труда касаются государственных учреждений и предприятий. В частных организациях работодатель может без помощи других устанавливать график работы и отдыха.



Отменят выходной 8 марта в Украине / Фото Canva

В Украине хотят отменить 8 марта

Об отмене официального выходного 8 марта ведутся дискуссии уже впервые. В этом году в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №9009, в котором предлагают аннулировать выходной 8 марта, а также 1 и 9 мая. В документе отмечено, что эта дата имеет непосредственную связь с московским оккупационным режимом, который насаждал украинцам свои взгляды на место и роль женщины в обществе. Поэтому после победы Украины праздник должен быть упразднен на государственном уровне.

Кроме того, 28 февраля Министерство цифровой трансформации в Дие запустило специальный опрос, где каждый гражданин может проголосовать: оставлять 8 марта выходным или сделать рабочим днем. Принять участие в голосовании можно до 6 марта.

Чтобы проголосовать в Дие, нужно выбрать раздел "Услуги" и нажать на "Опрос". Тогда появятся три варианта ответа: первый – этот день должен быть рабочим; второй – оставляем выходным; третий – не могу определиться.

Законопроект будет принят после получения результатов голосования украинцев в Дие.

Когда предлагают перенести выходные

В вышеупомянутом законопроекте предлагают перенести официальные выходные на другие памятные даты. Вместо 8 марта, хотят создать праздник День украинской женщины, которое будут отмечать 25 февраля – в день рождения Леси Украинки.

Кроме того, новыми выходными могут стать 9 марта (День рождения Тараса Шевченко) и второе воскресенье (День матери).