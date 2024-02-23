Многие люди считают, что праздник имеет советские корни. 14 февраля 2023 года народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, в котором говорится об отмене 8 марта. Вместо этого предложили отмечать День украинской женщины 25 февраля – на день рождения известной писательницы Леси Украинки, отмечает LifeStyle 24.

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Будут ли в Украине праздновать 8 марта в 2024 году

Тогда также запустили голосование в "Дії", в котором спросили, оставлять ли 8 марта выходным днем. "За" проголосовали 1,3 миллиона украинцев. Всего в опросе приняли участие 2,1 миллиона человек.

По состоянию на этот год, законопроект об отмене Международного женского дня до сих пор не приняли. Поэтому пока украинцы продолжат отмечать 8 марта. Однако в 2024 году выходного в этот день не будет. Ведь в Украине продлили военное положение до 13 мая 2024 года.

Международный женский день: что это за праздник

8 марта – вовсе не праздник весны и женской красоты. А именно такую традицию навязал украинцам Советский Союз. Этот день посвящен борьбе женщин за свои права. Митинги в Европе и Соединенных Штатах Америки проходили еще в XIX веке. Ведь женщины хотели участвовать в выборах и получать такую же зарплату, как мужчины.

28 февраля 1908 года состоялся 15-тысячный митинг, который инициировала нью-йоркская Социал-демократическая женская организация. Участники демонстрации требовали одинаковых условий труда для мужчин и женщин, а также сокращение рабочего дня. После этого Социалистическая партия Америки ввела Национальный женский день в последнее воскресенье зимы.

Митинг женщин в Нью-Йорке / Фото crfashionbook.com

В 1910 году в Копенгагене состоялась Вторая международная конференция социалисток. Туда прибыла и известная немецкая социалиста Караса Цеткин. Именно она стала инициатором введения Международного женского дня. Праздник решили отмечать в марте, однако точную дату не выбрали.

До 1975 года Международный женский день преимущественно отмечали люди, которые жили в социалистических странах. Однако в 1977 году Организация Объединенных Наций провозгласила резолюцию, в которой говорилось о следующем: "отмечать Международный день прав женщин и международного мира в любой день года в зависимости от своих исторических и национальных традиций".