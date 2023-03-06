Без традиционных цветов и конфет: 4 варианта подарка на 8 марта, которые поразят учительницу

8 марта в Украине празднуют Международный женский день. В этот праздник принято дарить женщинам всевозможные подарки. В частности, в школе ученики обычно поздравляют своих учительниц с праздником. Интересные идеи подарков для работниц образования – смотрите дальше.

Каждый год родители и ученики пытаются придумать креативный и полезный подарок для учителей в школе. Поэтому 24 Канал подготовил несколько хороших идей подарков на 8 марта.

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Что подарить учительнице на 8 марта

Прежде всего, стоит подумать, какой подарок мог бы понравиться учительнице. Здесь важно учитывать увлечения, сферу деятельности и возраст педагога. Рассмотрим 4 варианта креативных подарков.

Подарочная карта

Подарочная карта – один из лучших вариантов подарка для женщины. Поскольку тогда учительница сможет самостоятельно выбрать себе вещи по душе. В таком случае вы точно не купите не нужную вещь или ту, которая не понравится.

Например, можно приобрести подарочную карточку в магазин, магазин для дома или канцтоваров.



Подарочная карта – хороший подарок для учительницы на 8 марта / Фото Сanva

Футболка или свитер с оригинальной надписью

Очень креативным подарком на 8 марта будет футболка или свитер с интересной надписью. Например, на одежде можно написать: "Лучшая учительница в мире", "Знание – это сила" и название класса или известную цитату какого-нибудь ученого по определенному предмету.

Кроме того, удачной идеей будет напечатать на футболке фото всего класса. Такой подарок станет приятной неожиданностью для педагога.



Футболка с надписью – отличный подарок для учительницы на 8 марта / Фото Pinterest

Букет из сладостей или фруктов

Если вы не хотите дарить обычный букет из живых цветов, можно выбрать букет из сладостей или фруктов. Такой подарок будет не банальным и непременно удивит вашу учительницу.

Кроме того, съедобный букет можно сделать самостоятельно. Для этого весь класс должен объединиться для создания общей композиции.



Сладкий букет – оригинальный подарок учительнице на 8 марта / Фото Pinterest



На 8 марта учительнице можно подарить букет из фруктов / Фото Pinterest



Сладкий букет – оригинальный подарок на 8 марта / Фото Pinterest

Подарочный набор

Креативным подарком на 8 марта есть подарочный набор. Его можно составить из разных интересных вещей, которые точно пригодятся каждому. К примеру, в красивую коробку можно положить, блокнот, ручку, чашку с оригинальной подписью, сладости, свечу, термос и многое другое.

Подарочную коробку следует сложить самостоятельно и украсить ее разными эстетическими вещами: открыткой, блестками, цветами.



На 8 марта учительнице можно подарить набор / Фото Pinterest



Подарочный набор – хороший подарок для учительницы / Фото Pinterest