8 марта уже завтра: самые красивые поздравления в картинках с Международным женским днем

Уже завтра в мире будет отмечаться Международный женский день. Еще в XIX веке женщины начали выходить на митинги, чтобы иметь равные права с мужчинами. Во многих странах мирные акции проходят до сих пор, в частности 8 марта.

Власть Советского Союза полностью разрушила истинный смысл праздника, сделав его днем красоты, женственности и весны. О том, как девушкам приходилось бороться за собственные права, не было и речи. Информация скрывалась за тремя замками. Пропаганда сделала все, чтобы главной традицией 8 марта стало дарение тюльпанов.

Кстати Не только тюльпаны: топ-5 подарков для девушки на 8 марта

Накануне Международного женского дня LifeStyle 24 публикует красивые поздравления в картинках. Однако мы призываем людей не забывать настоящую историю праздника. Конечно, порадовать женщин особым подарком завтра можно, но стоит помнить, что они до сих пор имеют меньше прав, чем мужчины.

Картинки-поздравления с 8 марта

Международный женский день 2024 / Фото LifeStyle 24

Международный женский день 2024 / Фото УНИАН

Международный женский день 2024 / Фото "Побажайко"

Международный женский день 2024 / Фото "Побажайко"

Международный женский день 2024 / Фото LifeStyle 24

Международный женский день 2024 / Фото LifeStyle 24

Международный женский день 2024 / Фото art-shop.com.ua

Международный женский день 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Международный женский день 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

Международный женский день 2024 / Фото art-shop.com.ua