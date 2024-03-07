8 марта уже завтра: самые красивые поздравления в картинках с Международным женским днем
Уже завтра в мире будет отмечаться Международный женский день. Еще в XIX веке женщины начали выходить на митинги, чтобы иметь равные права с мужчинами. Во многих странах мирные акции проходят до сих пор, в частности 8 марта.
Власть Советского Союза полностью разрушила истинный смысл праздника, сделав его днем красоты, женственности и весны. О том, как девушкам приходилось бороться за собственные права, не было и речи. Информация скрывалась за тремя замками. Пропаганда сделала все, чтобы главной традицией 8 марта стало дарение тюльпанов.
Кстати Не только тюльпаны: топ-5 подарков для девушки на 8 марта
Накануне Международного женского дня LifeStyle 24 публикует красивые поздравления в картинках. Однако мы призываем людей не забывать настоящую историю праздника. Конечно, порадовать женщин особым подарком завтра можно, но стоит помнить, что они до сих пор имеют меньше прав, чем мужчины.