Международный женский день 2024: будет ли в Украине выходной 8 марта

В разных странах мира 8 марта отмечается Международный женский день, и в Украине также. Однако об отмене праздника украинцы говорят уже несколько лет, ведь у многих людей он ассоциируется с советскими традициями.

В феврале прошлого года депутаты Верховной Рады Украины даже подали соответствующий законопроект. Вместо 8 марта предложили праздновать День украинской женщины. Дату выбрали 25 февраля – день рождения украинской писательницы Леси Украинки, но инициативу до сих пор не утвердили, пишет LifeStyle 24.

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Будет ли выходной 8 марта в 2024 году

Международный женский день в этом году приходится на пятницу и традиционно, до 2022, всегда был выходным. Однако в Украине уже второй год продолжается военное положение, поэтому 8 марта украинцы будут работать.

История праздника: имеет ли он русские корни

Праздник 8 марта берет свое начало с женских маршей, которые проходили еще в XIX веке. На улицы Нью-Йорка, Лондона и других городов выходили суфражистки, работницы фабрик и заводов. Они требовали, чтобы женщины могли голосовать на выборах и имели равные права с мужчинами.

В 1908 году в Нью-Йорке состоялся марш социал-демократок. Кроме вышеупомянутых требований, они выступали за то, чтобы рабочий день длился не 16, а 10 часов. Уже через год в Соединенных Штатах Америки на национальном уровне ввели Международный женский день.

История 8 марта / Фото Canva

Впоследствии, в 1910 году, в Копенгагене прошла Международная социалистическая конференция. Тогда известная немецкая социалистка Клара Цеткин стала инициатором того, чтобы 8 марта отмечался Международный женский день. Она хотела дать возможность женщинам со всего мира бороться за свои права. С 1911 года праздник распространился в разных странах Европы.

В Советском Союзе 8 марта связывали с Февральской революцией. Дело в том, что именно в этот период, во времена Российской империи, на улицы Петрограда (сейчас Санкт-Петербург) начали выходить женщины и требовать равной оплаты труда и избирательного права. Тогда император Николай II отрекся от престола.

Советская пропаганда полностью исказила истинный смысл этого праздника. Тогдашняя власть замалчивала то, как женщины боролись за свои права. Именно поэтому 8 марта у нас начало ассоциироваться с весной, красотой, женственностью и тюльпанами. Однако в 1975 году Организация Объединенных Наций предложила отмечать в эту дату День борьбы за права женщин.