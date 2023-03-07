Международный женский день: красивые картинки-поздравления для родных и близких

В Украине 8 марта является особой датой, когда отмечают Международный женский день. В праздник обычно поздравляют родных и близких женщин и желают им всего лучшего.

История возникновения Международного женского дня связана с американскими демонстрациями работниц за свои права. В 1909 году праздник провозгласили на государственном уровне в США, пишет 24 Канал.

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После этого рабочее движение за права женщин распространилось в европейских странах. А в 1910 году, по идее немецкой социалистки Клары Цеткиной, праздник признали на международном уровне. В 1977 году ООН приняла резолюцию о праздновании как Международный день прав женщин и международного мира.

Поэтому основной смысл 8 марта состоит в борьбе женщин за свои права и гендерное равенство в обществе. Однако в Советском союзе переиначили эту идею и отмечали праздник "нежности и красоты" всех женщин.

Красивые картинки-поздравления с 8 марта для родных и близких

По случаю праздника следует поздравить родных и близких женщин, поэтому можно отправить им хорошую картинку.



Картинки-поздравления для самых родных с 8 марта / Фото Pinterest Картинки-поздравления для самых родных с 8 марта / Фото Pinterest

Красивые картинки для поздравления родных и близких / Фото Pinterest



Международный женский день 2023: красивые картинки-поздравления / Фото Pinterest

Международный женский день 2023: красивые картинки-поздравления / Фото Pinterest

Картинки с 8 марта для приветствия самых родных женщин / Фото Pinterest

Картинки-поздравления с 8 марта / Фото Pinterest