Какой сегодня, 8 мая, праздник – что нельзя делать в этот день, традиции и приметы

8 мая отмечается День памяти и примирения. Христиане чтят святого апостола и евангелиста Марка. Что нельзя сегодня делать и приметы на 8 мая читайте ниже.

8 мая в церковном календаре – день памяти апостола и святого евангелиста Марка, сообщает 24 Канал. Он является апостолом от 70, которого обратил ко Христу апостол Петр.

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Петр и Марк пребывали в Риме и проповедовали, но верующие попросили их описать жизнь Господа. Так Марк создал одно из четырех Евангелий.

Апостол Марко проповедовал христианство в Египте и основал там церковь. Но однажды после богослужения его схватили язычники и убили.

Что нельзя делать сегодня

8 мая празднуют Арсен, Виктор, Станислав, Денис, Бенедикт, Михаил, Ида.

Нынешний день считался удачным для поездок и новых дел.

В этот день нельзя ссориться со второй половинкой.

Лучше сегодня не рассказывать о своих планах.

Нельзя давать советы другим или вмешиваться в чужую жизнь.

Запрещено говорить о других.

Приметы на 8 мая

В небе появилась радуга – ближайшие дни будут теплыми.

Певческие птицы прилетают стаями – к теплым летом.

Вечер теплый и видны звезды – щедро уродит хлеб.

Ясная погода – лето тоже будет теплым.

Весь день падает дождь – будет мало меда.

День в Украине и мире

День памяти и примирения. В этот день в 1945 году Германия подписала Акт о капитуляции. Сегодняшний день имеет целью напоминать о памяти тех, кто погиб и сохранять мир между странами.

Международный день Красного Креста. Дату выбрали в честь дня рождения основателя Красного Креста. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца было основано в 1963 году, сегодня в него входят около 17 миллионов волонтеров.