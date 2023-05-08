Какой сегодня, 8 мая, праздник – что нельзя делать в этот день, традиции и приметы
8 мая отмечается День памяти и примирения. Христиане чтят святого апостола и евангелиста Марка. Что нельзя сегодня делать и приметы на 8 мая читайте ниже.
8 мая в церковном календаре – день памяти апостола и святого евангелиста Марка, сообщает 24 Канал. Он является апостолом от 70, которого обратил ко Христу апостол Петр.
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Петр и Марк пребывали в Риме и проповедовали, но верующие попросили их описать жизнь Господа. Так Марк создал одно из четырех Евангелий.
Апостол Марко проповедовал христианство в Египте и основал там церковь. Но однажды после богослужения его схватили язычники и убили.День ангела 8 мая празднуют Арсен, Виктор, Станислав, Денис, Бенедикт, Михаил, Ида.
Что нельзя делать сегодня
Нынешний день считался удачным для поездок и новых дел.
- В этот день нельзя ссориться со второй половинкой.
- Лучше сегодня не рассказывать о своих планах.
- Нельзя давать советы другим или вмешиваться в чужую жизнь.
- Запрещено говорить о других.
Приметы на 8 мая
- В небе появилась радуга – ближайшие дни будут теплыми.
- Певческие птицы прилетают стаями – к теплым летом.
- Вечер теплый и видны звезды – щедро уродит хлеб.
- Ясная погода – лето тоже будет теплым.
- Весь день падает дождь – будет мало меда.
День в Украине и мире
День памяти и примирения. В этот день в 1945 году Германия подписала Акт о капитуляции. Сегодняшний день имеет целью напоминать о памяти тех, кто погиб и сохранять мир между странами.
Международный день Красного Креста. Дату выбрали в честь дня рождения основателя Красного Креста. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца было основано в 1963 году, сегодня в него входят около 17 миллионов волонтеров.