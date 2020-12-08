8 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 декабря в народном календаре верующие чтят память Климента I. Он был одним из семидесяти апостолов. Климент I прославился даром исцеления больных и способностью изгонять злых духов из одержимых.
Именины сегодня празднуют: Климентий, Виктор, Иларион, Семен, Ярослав.
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Народные приметы на 8 декабря
– Если в этот день на улице появились большие сугробы, а ветви деревьев покрыты инеем, то в следующем году ждите богатый урожай.
– Если на сухой траве появился иней – это сулит быстрые морозы.
– Если небо затянула серая пелена и появились кучевые облака, значит скоро будет снегопад.
Что можно делать 8 декабря
- Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.
- Сегодня надо заниматься налаживанием бытовых вопросов.
Что нельзя делать 8 декабря
- Откажитесь от планов и проведите этот день дома. Если же остаться дома не получается, то перед выходом трижды прочитайте оберег.
- За новое дело в этот день лучше не браться.
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