8 декабря в народном календаре верующие чтят память Климента I. Он был одним из семидесяти апостолов. Климент I прославился даром исцеления больных и способностью изгонять злых духов из одержимых.

Именины сегодня празднуют: Климентий, Виктор, Иларион, Семен, Ярослав.

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Народные приметы на 8 декабря

– Если в этот день на улице появились большие сугробы, а ветви деревьев покрыты инеем, то в следующем году ждите богатый урожай.

– Если на сухой траве появился иней – это сулит быстрые морозы.

– Если небо затянула серая пелена и появились кучевые облака, значит скоро будет снегопад.

Что можно делать 8 декабря

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны. Сегодня надо заниматься налаживанием бытовых вопросов.

Что нельзя делать 8 декабря