7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 мая православная церковь чтит память святого Саввы. В Украине отмечают День рождения Ивано-Франковска. Читайте больше об этом дне и что сегодня нельзя делать.

7 мая в церковном календаре – день памяти святого Саввы (Евсевия), пишет 24 Канал. Он был воином, но исповедовал христианство.

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Когда об этом узнал император, то приказал отречься от веры. Савва отказался, за что его подвергли бесчеловечным пыткам. За смелость Господь одарил его возможностью творить чудеса.

Что нельзя делать сегодня

В воскресенье нельзя ссориться и злословить.

Сегодня советовали не пускать в дом чужестранцев.

Нельзя есть блюда из пшеничной муки.

Лучше не начинать новых дел – все будет бесполезно.

Приметы на 7 мая

Летает много комаров – будет хороший урожай овса.

Зацвела черемша – до близких холодов.

Пошел дождь – щедро уродит рожь.

Сегодня жарко, значит, в июне будет прохладно.

7 мая празднуют Валентин, Алексей, Леонтий, Савва, Фома, Елизавета.

День в Украине и мире

День Ивано-Франковска. 7 мая областной центр на Западе Украины отмечает день рождения – городу исполняется 361 год.

День радио. В этот день отмечается профессиональный праздник работающих на радио медийщиков. Дату положили начало по случаю изобретения радиоприемника.