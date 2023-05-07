7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 мая 2023, 06:30
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7 мая православная церковь чтит память святого Саввы. В Украине отмечают День рождения Ивано-Франковска. Читайте больше об этом дне и что сегодня нельзя делать.

7 мая в церковном календаре – день памяти святого Саввы (Евсевия), пишет 24 Канал. Он был воином, но исповедовал христианство.

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Когда об этом узнал император, то приказал отречься от веры. Савва отказался, за что его подвергли бесчеловечным пыткам. За смелость Господь одарил его возможностью творить чудеса.

Именины 7 мая празднуют Валентин, Алексей, Леонтий, Савва, Фома, Елизавета.

Что нельзя делать сегодня

  • В воскресенье нельзя ссориться и злословить.
  • Сегодня советовали не пускать в дом чужестранцев.
  • Нельзя есть блюда из пшеничной муки.
  • Лучше не начинать новых дел – все будет бесполезно.

Приметы на 7 мая

  • Летает много комаров – будет хороший урожай овса.
  • Зацвела черемша – до близких холодов.
  • Пошел дождь – щедро уродит рожь.
  • Сегодня жарко, значит, в июне будет прохладно.

День в Украине и мире

День Ивано-Франковска. 7 мая областной центр на Западе Украины отмечает день рождения – городу исполняется 361 год.

День радио. В этот день отмечается профессиональный праздник работающих на радио медийщиков. Дату положили начало по случаю изобретения радиоприемника.

Автор: Марія Касій