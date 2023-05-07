7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 мая православная церковь чтит память святого Саввы. В Украине отмечают День рождения Ивано-Франковска. Читайте больше об этом дне и что сегодня нельзя делать.
7 мая в церковном календаре – день памяти святого Саввы (Евсевия), пишет 24 Канал. Он был воином, но исповедовал христианство.
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Когда об этом узнал император, то приказал отречься от веры. Савва отказался, за что его подвергли бесчеловечным пыткам. За смелость Господь одарил его возможностью творить чудеса.Именины 7 мая празднуют Валентин, Алексей, Леонтий, Савва, Фома, Елизавета.
Что нельзя делать сегодня
- В воскресенье нельзя ссориться и злословить.
- Сегодня советовали не пускать в дом чужестранцев.
- Нельзя есть блюда из пшеничной муки.
- Лучше не начинать новых дел – все будет бесполезно.
Приметы на 7 мая
- Летает много комаров – будет хороший урожай овса.
- Зацвела черемша – до близких холодов.
- Пошел дождь – щедро уродит рожь.
- Сегодня жарко, значит, в июне будет прохладно.
День в Украине и мире
День Ивано-Франковска. 7 мая областной центр на Западе Украины отмечает день рождения – городу исполняется 361 год.
День радио. В этот день отмечается профессиональный праздник работающих на радио медийщиков. Дату положили начало по случаю изобретения радиоприемника.