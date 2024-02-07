Какой праздник 7 февраля: главные запреты и народные приметы на сегодня

7 февраля христиане чтят память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Парень родился в обычной семье, поэтому не мог получить хорошее образование. Однако он любил слушать от людей Священное Писание.

Также сегодня отмечается Международный день группы Clash и День рождения огнетушителя. Подробнее об этих праздниках расскажет 24 Канал.

Важно Праздники и памятные даты, которые будут отмечать в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные

День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского

Парфений с самого детства помогал бедным. В частности, он продавал рыбу и делился деньгами с людьми. За свою доброту 18-летний парень получил особый дар исцеления. Также преподобный умел изгонять бесов. Впоследствии об этих способностях узнал Мелитопольский епископ Филипп. Поэтому он отправил Парфения на обучение.

Затем мужчина стал епископом города Лампсака, что в Малой Азии. За это время он многих людей обратил в христианство. Верующие очень уважали Парфения и приходили к нему, чтобы исцелиться. Ведь преподобный никогда не отказывал в помощи. Поэтому сегодня люди идут в церковь и просят у епископа Лампсакийского здоровья.

Что нельзя делать

Нельзя справлять свадьбы.

Не стоит носить зеленую одежду.

Лучше отказаться от крупных покупок.

Нельзя пить чай.

Народные приметы

Если будет туман, то вскоре начнется оттепель.

Если деревья покроются инеем, то скоро ударит суровый мороз.

Если вороны будут прятать клювы, то ухудшится погода.

Если будет таять снег, то ждите теплое лето.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 февраля отмечается Международный день группы Clash. Праздник существует с 2013 года. Ведь тогда радиоведущий радиостанции КЕХР Джон Ричардс в течение дня включал песни этой известной группы. Clash была основана в 1976 году.

Также сегодня – День рождения огнетушителя. Устройство запатентовали в Соединенных Штатах Америки в 1863 году. Тогда огнетушитель имел несколько иной вид, чем сейчас. Сначала он был похож на бутылку, а потом усовершенствовался.