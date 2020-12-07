7 грудня в народному календарі вшановують великомученицю Катерину Олександрійську. Вважається, що свята Катерина допомагає знайти свого судженого. В народі цей день називають "святом дівочої долі".

Іменини сьогодні святкують: Катерина, Григорій, Марк, Семен.

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Народні прикмети на 7 грудня

– Якщо день видався ясним, то зима буде холодною.

– Якщо на Катерину тепло, то морозів не буде ще десять днів.

– Якщо сніг впаде на суху землю і стане шлях санний, то наступний рік буде неврожайним.

– Якщо на небі видно багато маленьких зірок – до швидкого снігопаду.

Що можна робити 7 грудня

Якщо вагітна жінка цього дня буде більше відпочивати, то її пологи пройдуь легше. Можна поворожити на нареченого уві сні. Аби наснився майбутній чоловік, перед сном треба покласти під подушку шматок хліба і промовити: "Суджений-ряджений, приходь до мене поїсти". Після цього постаратися більше нічого не говорити, а відразу заснути. У сні до вас має прийти ваш наречений. Дівчата, які шукають любові радять прийти 7 грудня до церкви і помолитися перед іконою святої Катерини.

Що не можна робити 7 грудня