7 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 грудня в народному календарі вшановують великомученицю Катерину Олександрійську. Вважається, що свята Катерина допомагає знайти свого судженого. В народі цей день називають "святом дівочої долі".
Іменини сьогодні святкують: Катерина, Григорій, Марк, Семен.
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Народні прикмети на 7 грудня
– Якщо день видався ясним, то зима буде холодною.
– Якщо на Катерину тепло, то морозів не буде ще десять днів.
– Якщо сніг впаде на суху землю і стане шлях санний, то наступний рік буде неврожайним.
– Якщо на небі видно багато маленьких зірок – до швидкого снігопаду.
Що можна робити 7 грудня
- Якщо вагітна жінка цього дня буде більше відпочивати, то її пологи пройдуь легше.
- Можна поворожити на нареченого уві сні. Аби наснився майбутній чоловік, перед сном треба покласти під подушку шматок хліба і промовити: "Суджений-ряджений, приходь до мене поїсти". Після цього постаратися більше нічого не говорити, а відразу заснути. У сні до вас має прийти ваш наречений.
- Дівчата, які шукають любові радять прийти 7 грудня до церкви і помолитися перед іконою святої Катерини.
Що не можна робити 7 грудня
- Не можна цього дня розпалювати каміни і багаття.
- Не рекомендовано в цей день допізна залишатися в гостях, аби не розгнівати долю.
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