6 самых вкусных ранних сортов огурцов, по мнению огородников

Домашние огурцы считаются самыми вкусными, потому что огородник знает, как он за ними ухаживает. Соответственно нет сомнений в их натуральности.

В выращивании огурцов следует учесть погодные условия, сроки и сорт. От последнего, кстати, зависит многое. Какие сорта огурцов считают наиболее вкусными – расскажет 24 Канал.

Пригодится Будете удивлены количеством плодов: какие овощи стоит сажать вместе на грядке

Самые вкусные ранние сорта огурцов: их названия

Маринда – это ранний сорт, который относится к самоопыляющимся. Плоды вырастают небольшими, но очень хрустящими. Не горчат и часто не болеют. Хорошо цветут и обильно рожают: с одного куста иногда можно сорвать даже до 10 плодов.



Маринда / Фото "Флориум"

Гектор – голландский сорт достаточно быстро созревающих огурцов. Преимущество этого вида в том, что они не желтеют и плотны по структуре. Можно употреблять в свежем виде, можно давать в блюда, а можно и использовать для консервации.



Гектор / Фото Nashedelo.biz.ua

Евро Пик тоже является самоопыляющимся сортом, который собирают рано. Резкие перепады температур ему не страшны. Дает большой урожай. Плоды сорта Евро Пик характеризуются большим размером. Их хорошо использовать для маринации.



Евро Пик / Фото Semena.in.ua

Герман F1 – огурцы, которые опыляются самостоятельно. Они имеют отличный вкус как в свежем виде, так и в маринованном. Это большой "плюс", потому что перед солением их не нужно вымачивать. Также Герман F1 дает очень большой урожай плодов в зависимости от площади посева.



Герман F1 / Фото "Солнце-сад"

Авенсис относится к ранним огурчикам. На рассаду сеют еще в начале весны. В открытую почву семена вносят еще в апреле. Преимущество Авенсиса в том, что эти огурцы устойчивы к болезням. Горечь от такого сорта тоже не появляется.



Авенсис / Фото "Профессиональные семена"

Эколь F1 радует своим урожаем довольно рано. Эти огурцы абсолютно негорькие, характеризуются сочностью и хрусткостью. Лучше выращивать этот сорт в теплице, тогда плоды не будут болеть.



Эколь F1 / Фото / Фото "Веснодар"