6 января – какой религиозный праздник: от чего лучше отказаться сегодня

Сегодня отмечается большой церковный праздник – Крещение. Кроме того, в разных странах мира – Всемирный день детей-сирот войны и День уборки елки.

Ранее украинцы праздновали Крещение 19 января, а Сочельник – 18 января. Однако в прошлом году УПЦ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому теперь Богоявление выпадает на 6 января, а вчера люди собирались с праздничным столом. Больше о праздниках, которые отмечают сегодня, расскажет 24 Канал.

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История Крещения

Когда Иисус Христос достиг 30 лет, решил принять крещение в реке Иордан. Обряд совершил Иоанн Предтеча, которого впоследствии стали называть Иоанном Крестителем. По библейским рассказам, в тот момент на землю пришел Святой Дух в образе голубя. С неба послышался голос, сказавший, что Иисус Христос – Сын Божий.

Считается, что тогда появилась Святая Троица: Сын Божий – в виде человека, Бог – в голосе, а Святой Дух – в образе голубя. Праздник Крещения также называют Богоявлением, Иорданом или Крещением Господним. Считается, что вода, освященная в этот день, очищает человека от греха и помогает побороть всевозможные болезни.

Что нельзя делать

Лучше не заниматься гаданием. Ведь вы можете призвать беды в семью. Гадать лучше накануне, 5 января. Однако церковь запрещает этот ритуал.

Нельзя погружаться в прорубь без исповеди и причастия. Кроме того, это запрещено делать в состоянии алкогольного опьянения.

Не стоит делать домашнюю работу: шить, стирать, убирать, выносить мусор.

Нельзя стричься и делать маникюр.

Запрещено давать и брать деньги в долг, иначе вызовете несчастье.

Лучше не дарить и не принимать дорогие подарки.

Народные приметы

Если поднимется сильный ветер, то будет обильный урожай меда.

Ждите сухое лето, если сегодня холодно и ясно.

Много звезд на небе – к хорошему урожаю гороха и ягод.

Если начнется снегопад, то будете здоровы круглый год.

Человека, который сегодня крестится, ждет счастья в течение всего года.

Если выпадет много снега, год будет урожайным.

Что еще отмечают

Ежегодно 6 января отмечается Всемирный день детей-сирот войны. Его основала французская правозащитная организация SOS Enfants en Detresses. За время российско-украинской войны многие украинские дети потеряли родителей. Поэтому сегодня важно привлечь внимание к малышам, которые остались без мамы и папы.

Также сегодня – День уборки елки. Ведь именно 6 января завершается цикл зимних праздников. В частности, выносить елку из дома в этот период рекомендует церковь. Согласно правилам, на Крещение в доме не должно быть никаких новогодних украшений.