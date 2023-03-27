Плохая энергетика и угроза урожая: какие деревья нельзя сажать у дома

Существует много народных примет, какие деревья можно сажать у дома, а какие нет. Однако дело не только в предрассудках, в этом есть рациональный подход. Далее узнайте, каким 6 деревьям место за забором, а не во дворе.

Возле частных усадьб редко увидишь могучий дуб или плакучую вербу. Это не случайность. 24 Канал объясняет, почему так.

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Деревья, которые нельзя сажать у дома

Тополь

Говорят, что тополь хорошо избавляет от негативной энергии, но во дворе дома или неподалеку дома сажать его нельзя. Приметы или предрассудки здесь ни к чему, все гораздо очевиднее. В тополя сильно развита корневая система, что может навредить фундаменту. Кроме того, не стоит забывать о тополином пухе, который будет летать вокруг каждого июня. Он противопоказан аллергикам – у таких людей появляется кашель, чихание, зуд в носу, насморк, слезотечение.

Береза

Существует поверье, что в кронах берез могут жить злые духи, поэтому сажать его близко к дому нельзя. В то время как за забором или у калитки – отличный вариант, ведь так дерево будет оберегать дом от злых глаз и нечисти.

Кстати, во дворе береза будет забирать всю воду из почвы, обделяя молодые плодовые деревья, от которых летом и осенью куда больше пользы.

Дуб

Все еще из сказок знают, что дуб обладает мощной энергетикой и символизирует долголетие, но у семейного подворья это дерево имеет другую силу. Оно якобы высасывает жизненные соки из людей и вообще предвещает смерть главы семьи. Говорят, что аура этого дерева воспринимает только сильных духом и телом.

Ива

Вы наверняка слышали примету, что посадящий иву умрет в тот же год, и прольет много слез. Это дерево не зря называют плакучим, так что не испытывайте судьбу, не сажайте иву возле дома.

Грецкий орех

Вы удивитесь, но дерево, которое можно увидеть чуть ли не в каждом дворе, сажать под самым домом не стоит. Грецкому ореху приписывают отрицательную энергетику, но как и в тополя у него мощные и разветвленные корни, которые со временем могут повредить фундамент.

Сосна

Сосну не ассоциируют со смертью как ель или тую, которые считаются символами скорби. Однако на вашем дворе ей не место. Дело в том, что сосна создает очень густую тень на участке, разрастается под землю, а хвоя не дает полезного перегноя. Это может погубить все растения рядом.

выбирая деревья для высадки возле дома, обратят внимание на вишню, можжевельник, шиповник, лиственницу, акацию, яблоню, калину, грушу, рябину.