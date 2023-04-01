6 любимых цветов, которые сеют в открытую почву в апреле

В начале апреля почву готовят для посева однолетних цветов и высадки рассады, подкармливая ее. Во второй половине месяца, когда припекло весеннее солнце, время для посева семян цветов на клумбах.

Есть морозостойкие цветы, которые высаживают в открытую почву в середине весны. Если вы хотите, чтобы ваша клумба заиграла яркими красками как можно быстрее, то покупайте рассаду, но 24 Канал советует запастись семенами, ведь так растение автоматически адаптируется к окружающей среде, не болеет после пересадки, хотя зацветает, конечно, позже. Далее 6 любимых цветов, которые можно смело сеять в апреле.

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Какие цветы сеют в открытую почву в апреле

Календула. Єто одно из самых целебных растений. Его сеют на глубину 1-2 сантиметра на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. Сходы календулы появляются уже через неделю, а зацветет она где-то в середине лета.

Матиола. Это холодостойкое растение, но сажают его на хорошо освещенных и дренированных участках в плодородной почве. Семена матиолы сеют по 3-5 штук и присыпают сверху песком. Или можно сразу смешать семена с песком, развеять по участку и немного присыпать землей.

Васильки. Это совсем неприхотливые и устойчивые к болезням растения. Перед посадкой васильков землю скопируют и дают сутки прогреться. Семена помещают на глубину 2 сантиметра на расстоянии 20-30 сантиметров. Грядки сразу поливают, поэтому ростки появляются в течение 2 недель.

Астры. В апреле в почву сеют еще и однолетние астры. Они любят солнечные участки садов, но хорошо растут даже в лёгкой полутени. Перед посадкой цветов формируют неглубокие бороздки, кладут в них семена, присыпают 1 сантиметром земли. Далее саженцы поливают водой или разбавленной марганцовкой светло-розового цвета.

Кларкия. Это изящное, нарядное и долгоцветущее растение. За несколько недель до посева цветов внесите в землю торф и минеральные удобрения. Семена у растения достаточно мелкие, поэтому их высевают гнездами по 4-5 штук, немного прижимают и присыпают тоненьким слоем почвы.

Эшольция. Об этом растении вы, вероятно, слышали как о калифорнийском маке. Она неприхотлива и за ней легко ухаживать. Семена эшольции немного вдавливают в почву, поливают и мульчируют (укрывают) торфом. Всходы появляются обычно через 2 недели, и их обязательно нужно прореживать – где-то до 20 сантиметров между сеянцами.