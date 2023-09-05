Какой сегодня, 5 сентября, праздник – что лучше не делать в этот день
5 сентября верующие чтят память священника Захария и жены Елисаветы. В мире отмечается Международный день благотворительности. Признаки и запреты читайте ниже.
5 сентября христиане чтят память пророка и священника Захарии и его жены – праведной Елисаветы. Елисавета была сестрой Анны – матери Девы Марии, передает 24 Канал.
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У Захарии и Елисаветы долгое время не было детей. Как-то раз Захарию явился ангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын. Священник ему не поверил, за что Бог отнял у него дар речи. Захария заговорил уже тогда, когда нужно было назвать новорожденного – ему дали имя Иоанн.
Родители Иоанна Крестителя спрятали ребенка, когда родился Христос, а царь Ирод приказал убивать младенцев. По преданию, в храм в Захарию ворвались и приказали выдать сына. Он не согласился, за что праведного убили.День ангела
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ругаться и злословить.
- Сегодня запрещено одевать грязную и порванную одежду.
- Нельзя в этот день давать пустые обещания.
Приметы на 5 сентября
Наши предки в этот день следили за журавлями:
- Если они летят к югу – зима придет рано.
- Журавли летят низко – зима будет теплой.
- Птицы летят высоко – зимой будет холодно.
- Журавли низко и быстро летят – скоро будет ненастье.
День в Украине и мире
Международный день благотворителя. Праздник каждый год отмечают 5 сентября – в эту дату скончалась Мать Тереза. Его начала Генассамблея ООН в 2012 году. Дата должна способствовать диалогу между разными людьми и привлечь внимание к проблемам бедности и гуманитарной катастрофы.