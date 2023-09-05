Какой сегодня, 5 сентября, праздник – что лучше не делать в этот день

5 сентября верующие чтят память священника Захария и жены Елисаветы. В мире отмечается Международный день благотворительности. Признаки и запреты читайте ниже.

5 сентября христиане чтят память пророка и священника Захарии и его жены – праведной Елисаветы. Елисавета была сестрой Анны – матери Девы Марии, передает 24 Канал.

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У Захарии и Елисаветы долгое время не было детей. Как-то раз Захарию явился ангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын. Священник ему не поверил, за что Бог отнял у него дар речи. Захария заговорил уже тогда, когда нужно было назвать новорожденного – ему дали имя Иоанн.

Родители Иоанна Крестителя спрятали ребенка, когда родился Христос, а царь Ирод приказал убивать младенцев. По преданию, в храм в Захарию ворвались и приказали выдать сына. Он не согласился, за что праведного убили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ругаться и злословить.

Сегодня запрещено одевать грязную и порванную одежду.

Нельзя в этот день давать пустые обещания.

Приметы на 5 сентября

5 сентября празднуют Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.

Наши предки в этот день следили за журавлями:

Если они летят к югу – зима придет рано.

Журавли летят низко – зима будет теплой.

Птицы летят высоко – зимой будет холодно.

Журавли низко и быстро летят – скоро будет ненастье.

День в Украине и мире

Международный день благотворителя. Праздник каждый год отмечают 5 сентября – в эту дату скончалась Мать Тереза. Его начала Генассамблея ООН в 2012 году. Дата должна способствовать диалогу между разными людьми и привлечь внимание к проблемам бедности и гуманитарной катастрофы.