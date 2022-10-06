Если у вас это имя, то вы счастливчик: 5 имен, предсказывающих удачу

В каждом имени скрывается судьба владельца – и некоторые, получив имя, получили и фортуну в придачу. Читайте в материале, какие имена обозначены судьбой и предсказывают удачу владельцам.

Астрологи назвали 5 имен, которым всегда везет в жизни, а их проблемы легко и безболезненно решаются, сообщает 24 канал.

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Дарья, Дарья – "победительница"

Женщины с именем Дарья не зря имеют такую трактовку – они всегда притягивают к себе удачу и легко западают в душу. Девушки с этим именем имеют незабываемую ауру, многие друзья и успех как в карьере, так и в личной жизни.

Несмотря на то, что Дарья часто везет, они не полагаются на удачу – их достижения они оценивают исключительно как личные заслуги, к которым они терпеливо и настойчиво шли.

Имена, приносящие удачу / Фото Unsplash

Виктор – "победитель"

Как и Дарьи, мужчины по имени Виктор являются прирожденными победителями в любой ситуации. Те, кто назван таким именем, всегда имеют жизненную цель и уверенно шагают к ее реализации.

В частности, Викторам очень везет с деньгами – грамотное использование финансов и незаурядная настойчивость быстро могут сделать мужчин с таким именем богачами.

Имена, приносящие удачу / Фото Unsplash

Мария – "госпожа"

Девушки, названные таким именем, легко могут пережить все жизненные трудности и вернуть их не свою пользу. Марии благодаря своему высокому эмоциональному интеллекту легко преодолевают конфликты и проблемы среди людей, что делает их замечательными психологами.

Кроме того, Марии отличаются необычайной женственностью и элегантностью, что делает их очень желанными для поклонников. Найти вторую половинку для Марии очень легко и приятно.

Имена, приносящие удачу / Фото Unsplash

Руслан – "лев"

Как и король зверей, мужчина по имени Руслан может стать королем своей жизни. Судьба Русланов предсказывает значительный потенциал к развитию и незаурядную удачу.

Русланы легко могут добиться всего, чего только им хочется – достаточно лишь приложить немного усилий. Если человек с таким именем поставит цель, то он сможет стать и богатым, и известным, и любимым.

Имена, приносящие удачу / Фото Unsplash

Елизавета - "клянущаяся Богом"

Женщины с именем Елизавета известны своей властностью и очень мягким и теплым характером. Елизаветы любят пошутить, и это привлекает к ним внимание всех. Общительны и веселы, Елизаветы могут достичь всего, что им вздумается, простым разговором.

Елизаветам часто удается в рекордные сроки достичь вершин карьеры и обустроить жизнь своей мечты. Но, несмотря на это, женщины с этим именем не останавливаются на достигнутом и быстро двигаются дальше, развиваясь и очаровывая всех вокруг.

Имена, приносящие удачу / Фото Unsplash