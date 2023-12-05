Какой сегодня, 5 декабря, церковный праздник: главные запреты и традиции этого дня

5 декабря христиане отмечают День преподобного и богоносного Саввы Освященного. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу. В народе эта дата получила и другие названия – День Саввы, Савва зимний, Савва с гвоздем.

Святой основал монастырский Иерусалимский устав, создал несколько монастырей и лавр, а также помогал людям. Больше об этом дне читайте на сайте 24 Канала.

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Савва Освященный родился в 439 году в Каппадокии. Вырос в христианской семье. Поэтому в 8 лет переехал жить в монастырь святой Флавианы. В 17 лет парень постригся в монахи. Впоследствии Савва покинул монастырь и решил путешествовать. Однажды он пришел в пещеру, чтобы побыть наедине. Но люди знали о его даре исцеления, поэтому сразу пришли к Савве. Впоследствии началось строительство лавры в его честь.

Традиции этого дня

Ранее в День Саввы девушки просыпались еще до восхода солнца и сеяли муку через обратную сторону сита. Они брали с собой бабушку, маму или тетю. Женщины должны были поделиться с девушками своим опытом и рассказать, как найти хорошего мужчину, выстроить счастливый брак и воспитать порядочных детей.

Наши предки верили, что все пожелания, которые старшее поколение передавало младшему, обязательно сбудутся. После этого девушки пекли пироги из просеянной муки и давали несколько кусочков соседям.

Что нельзя делать сегодня

Запрещено работать, иначе можно оскорбить святого Савву.

Нельзя ходить в гости и покидать дом без надобности.

Не стоит ругаться и злословить.

Беременным нельзя мыть голову, иначе у ребенка будет плохая память.

Народные приметы