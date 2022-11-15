Черная полоса в год кролика: четыре знака Зодиака, которых ждет проблемный 2023 год

2022 год близится к концу, и хотя для всех украинцев он был очень тяжелым, астрологи уже дают неутешительный прогноз на новый 2023 год для нескольких знаков Зодиака.

Год Черного Кролика не удастся Тельцам, Ракам, Водолеям и Овнам, пишет 24 канал. Астрологи говорят, что этих представителей знака ждут трудности в личной жизни, проблемы на работе и трудные решения, которые будут постоянно встречаться на их пути.

Читайте также Астролог назвал самых сексуальных мужчин по знаку Зодиака

Телец

Астролог рассказывает, что для Тельцев самым проблемным станет начало года и лето. Вас будут беспокоить проблемы с жильем, с семьей, а затем прибавятся проблемы в личной жизни. Не исключено, что вас ждет развод с партнером или партнершей.

Рак

Для Раков круглый год будет проходить в переживаниях. Вы часто не будете спать по ночам из-за покупки недвижимости или другого дорогостоящего имущества; вас будут беспокоить вопросы денег и обязанностей на работе. Астрологи советуют вам не прислушиваться к чужим советам, а поступать так, как велит вам ваше сердце.

Водолей

Водолеям 2023 принесет много жизненных уроков. К сожалению, не обойдется без потерь. Год может забрать у вас близкого человека, с которым вы жили много лет вместе и с которым даже смогли построить семью. Этот человек причинит вам большую боль своей изменой и обманом. Постарайтесь сделать все для того, чтобы пережить этот развод достойно с высоко приподнятой головой.

Овен

Овнов ждет насыщенный год. И хотя он будет наполнен многими интересными событиями, проблем избежать вам не удастся. Обращайте внимание на свое здоровье, поскольку в 2023 году с ним могут быть пробемы. Также вам нужно изменить круг общения и избавиться в жизни от людей, которые тянут вашу жизнь вниз.