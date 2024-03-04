Какой праздник в понедельник, 4 марта: почему сегодня не стоит совершать дорогие покупки

4 марта 2024, 07:00
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4 марта по новоюлианскому календарю христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского. По традиции наших предков, сегодня в доме нужно сделать генеральную уборку, чтобы избавиться от негатива.

Раньше девушки также гадали на суженого. Если выходили на улицу и встречали женщину, то вскоре выходили замуж, а если мужчину – то свадьба еще откладывалась, отмечает LifeStyle 24

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День памяти преподобного Герасима Иорданского

Герасим Иорданский родился в богатой семье, которая жила в Ликинии. Некоторое время мужчина находился в Тивайской пустыне, затем вернулся домой, однако впоследствии отправился в Иордан. Известно, что построил там монастырь, в котором жило примерно 70 монахов. Пять дней в неделю они только пили воду, ели немного хлеба и молчали. В субботу и воскресенье совершались богослужения. Преподобный Герасим умер примерно в 375 году.

Что нельзя делать

  • Лучше выбросить все испорченные и поломанные вещи.
  • Не стоит покупать что-то дорогое, иначе призовете несчастье.
  • Нельзя планировать дальнее путешествие, потому что не будет денег.
  • Запрещены медицинские операции.

Народные приметы

  • Если ночь будет безоблачной, то ждите теплую весну.
  • Если увидите стаю птиц, то холодов уже не будет.
  • Сухой и солнечный день – к хорошему урожаю ягод.
  • Если прилетят грачи, то больше не будет снежить.

Что еще отмечают

Ежегодно в первый понедельник марта отмечается Всемирный день тенниса. Праздник ввели в 2013 году, впоследствии его поддержала Международная федерация тенниса. Сегодня стоит информировать людей об этом виде спорта.

Также 4 марта во всем мире проходит Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Инициатором такого события в 2009 году стала неправительственная организация GIPF. Сегодня важно говорить об угрозе сексуального рабства.

Автор: Марія Примич