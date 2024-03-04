Какой праздник в понедельник, 4 марта: почему сегодня не стоит совершать дорогие покупки
4 марта по новоюлианскому календарю христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского. По традиции наших предков, сегодня в доме нужно сделать генеральную уборку, чтобы избавиться от негатива.
Раньше девушки также гадали на суженого. Если выходили на улицу и встречали женщину, то вскоре выходили замуж, а если мужчину – то свадьба еще откладывалась, отмечает LifeStyle 24
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День памяти преподобного Герасима Иорданского
Герасим Иорданский родился в богатой семье, которая жила в Ликинии. Некоторое время мужчина находился в Тивайской пустыне, затем вернулся домой, однако впоследствии отправился в Иордан. Известно, что построил там монастырь, в котором жило примерно 70 монахов. Пять дней в неделю они только пили воду, ели немного хлеба и молчали. В субботу и воскресенье совершались богослужения. Преподобный Герасим умер примерно в 375 году.
Что нельзя делать
- Лучше выбросить все испорченные и поломанные вещи.
- Не стоит покупать что-то дорогое, иначе призовете несчастье.
- Нельзя планировать дальнее путешествие, потому что не будет денег.
- Запрещены медицинские операции.
Народные приметы
- Если ночь будет безоблачной, то ждите теплую весну.
- Если увидите стаю птиц, то холодов уже не будет.
- Сухой и солнечный день – к хорошему урожаю ягод.
- Если прилетят грачи, то больше не будет снежить.
Что еще отмечают
Ежегодно в первый понедельник марта отмечается Всемирный день тенниса. Праздник ввели в 2013 году, впоследствии его поддержала Международная федерация тенниса. Сегодня стоит информировать людей об этом виде спорта.
Также 4 марта во всем мире проходит Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Инициатором такого события в 2009 году стала неправительственная организация GIPF. Сегодня важно говорить об угрозе сексуального рабства.