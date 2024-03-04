Какой праздник в понедельник, 4 марта: почему сегодня не стоит совершать дорогие покупки

4 марта по новоюлианскому календарю христиане чтят память преподобного Герасима Иорданского. По традиции наших предков, сегодня в доме нужно сделать генеральную уборку, чтобы избавиться от негатива.

Раньше девушки также гадали на суженого. Если выходили на улицу и встречали женщину, то вскоре выходили замуж, а если мужчину – то свадьба еще откладывалась, отмечает LifeStyle 24

Важно Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

День памяти преподобного Герасима Иорданского

Герасим Иорданский родился в богатой семье, которая жила в Ликинии. Некоторое время мужчина находился в Тивайской пустыне, затем вернулся домой, однако впоследствии отправился в Иордан. Известно, что построил там монастырь, в котором жило примерно 70 монахов. Пять дней в неделю они только пили воду, ели немного хлеба и молчали. В субботу и воскресенье совершались богослужения. Преподобный Герасим умер примерно в 375 году.

Что нельзя делать

Лучше выбросить все испорченные и поломанные вещи.

Не стоит покупать что-то дорогое, иначе призовете несчастье.

Нельзя планировать дальнее путешествие, потому что не будет денег.

Запрещены медицинские операции.

Народные приметы

Если ночь будет безоблачной, то ждите теплую весну.

Если увидите стаю птиц, то холодов уже не будет.

Сухой и солнечный день – к хорошему урожаю ягод.

Если прилетят грачи, то больше не будет снежить.

Что еще отмечают

Ежегодно в первый понедельник марта отмечается Всемирный день тенниса. Праздник ввели в 2013 году, впоследствии его поддержала Международная федерация тенниса. Сегодня стоит информировать людей об этом виде спорта.

Также 4 марта во всем мире проходит Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Инициатором такого события в 2009 году стала неправительственная организация GIPF. Сегодня важно говорить об угрозе сексуального рабства.