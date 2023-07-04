Какой сегодня, 4 июля, праздник – что лучше не делать сегодня
4 июля отмечается День независимости США. Христиане сегодня чествуют мученика Юлиана. Приметы на этот день и запреты смотрите дальше.
4 июля верующие православной церкви чествуют Юлиана, мученика Тарсийского. Юлиан родился в Малой Азии, узнал 24 Канал. Хотя отец был язычником, мать проповедовала христианство и воспитала сына в этой вере.
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Это было при императоре Диоклетиане и во время гонения христиан. Император узнал Юлиана и приказал схватить его. Более года юноше уговаривать отречься от веры, издевались над ним и перепробовали все способы. Поэтому Юлиана казнили.День ангела 4 июля празднуют Юлиан, Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Юлий, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя обманывать своих близких – это грех.
- Сегодня лучше не заниматься уборкой и выносить мусор.
- Нельзя срывать цвет липы.
- Считалось, что сегодня лучше не опаздывать.
Приметы на 4 июля
- Сегодня жарко – значит, декабрь будет морозным.
- Гром гремит – плохая погода будет еще долго.
- После дождя светит солнце – значит, дождь упадет еще раз.
Сегодня – День независимости США / Фото Pixabay
День в Украине и мире
День Национальной полиции Украины. Сегодня – профессиональный праздник у полицейских, выполняющих важные функции правопорядка. В этот день украинцы благодарят службу Нацполиции.
День судебного эксперта Украины. Профессиональный праздник решил учредить Координационный совет по проблемам судебной экспертизы, поддержанный Виктором Ющенко в 2009 году.
День независимости США. Сегодня празднуют государственный праздник Соединенных Штатов Америки, там он является федеральным выходным днем. Празднование проводят с 1777 года – это фейерверки в каждом городе, чествование цветов флага и парады.