Какой сегодня, 4 июля, праздник – что лучше не делать сегодня

4 июля отмечается День независимости США. Христиане сегодня чествуют мученика Юлиана. Приметы на этот день и запреты смотрите дальше.

4 июля верующие православной церкви чествуют Юлиана, мученика Тарсийского. Юлиан родился в Малой Азии, узнал 24 Канал. Хотя отец был язычником, мать проповедовала христианство и воспитала сына в этой вере.

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Это было при императоре Диоклетиане и во время гонения христиан. Император узнал Юлиана и приказал схватить его. Более года юноше уговаривать отречься от веры, издевались над ним и перепробовали все способы. Поэтому Юлиана казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя обманывать своих близких – это грех.

Сегодня лучше не заниматься уборкой и выносить мусор.

Нельзя срывать цвет липы.

Считалось, что сегодня лучше не опаздывать.

Приметы на 4 июля

Сегодня жарко – значит, декабрь будет морозным.

Гром гремит – плохая погода будет еще долго.

После дождя светит солнце – значит, дождь упадет еще раз.

4 июля празднуют Юлиан, Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Юлий, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор.



Сегодня – День независимости США / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День Национальной полиции Украины. Сегодня – профессиональный праздник у полицейских, выполняющих важные функции правопорядка. В этот день украинцы благодарят службу Нацполиции.

День судебного эксперта Украины. Профессиональный праздник решил учредить Координационный совет по проблемам судебной экспертизы, поддержанный Виктором Ющенко в 2009 году.

День независимости США. Сегодня празднуют государственный праздник Соединенных Штатов Америки, там он является федеральным выходным днем. Празднование проводят с 1777 года – это фейерверки в каждом городе, чествование цветов флага и парады.