31 июля – какой сегодня праздник, что нельзя делать и кто празднует именины в этот день
В последний день второго месяца лета верующие чтят память мучеников Якинта и Емельяна. А в мире отмечают День Гарри Поттера.
31 июля именины празднуют Игнат и Любомир, сообщает 24 Канал. Поздравьте их прозой, стихами или красивыми картинками.
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Какой церковный праздник 31 июля
Последний день июля – честь памяти мучеников Якинта и Емельяна. В 3 года Якинт воскресил погибшего мальчика, призывая имя Христа. Впоследствии он вырос и увидел, как язычники поклоняются дереву. Долго не думав, срубил его. Поэтому мученика жестоко убили.
Емельян молотком разбил идолов в идольском храме во время пира, организованного императором. Поэтому его приказали сжечь в огне. Когда Емельяна вытащили из пламени, то увидели, что тело не повреждено, а волосы не сгорели.
Что нельзя делать в этот день
- Откажитесь от пышных застолий. Проведите этот день в уюте, в кругу родных.
- Не стоит что-то делать шваброй или веником. Отложите уборку на другой день.