30 ноября в народном календаре отмечается память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил на территории Малой Азии. Он всегда стремился к поиску истинного смысла жизни, и узнал о нем, только после того, как прочитал Евангелие.

Именины сегодня празднуют: Григорий, Геннадий, Захар. ​Читайте также Выходные в декабре 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы Народные приметы на 30 ноября – Темный лед на реке – к богатому урожаю. – Какая погода 30 ноября, такой и зима будет. – Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода. Что можно делать 30 ноября Молитва к Григорию Чудотворцу убережет ваш дом от мошенников. Что нельзя делать 30 ноября Сегодня запрещено мерить чужое кольцо, иначе будете несчастны в браке. В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.