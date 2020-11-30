30 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 ноября в народном календаре отмечается память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил на территории Малой Азии. Он всегда стремился к поиску истинного смысла жизни, и узнал о нем, только после того, как прочитал Евангелие.
Именины сегодня празднуют: Григорий, Геннадий, Захар.
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Народные приметы на 30 ноября
– Темный лед на реке – к богатому урожаю.
– Какая погода 30 ноября, такой и зима будет.
– Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.
Что можно делать 30 ноября
- Молитва к Григорию Чудотворцу убережет ваш дом от мошенников.
Что нельзя делать 30 ноября
- Сегодня запрещено мерить чужое кольцо, иначе будете несчастны в браке.
- В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.
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