Какой сегодня, 30 мая, праздник – что нельзя делать сегодня и интересные приметы
30 мая христиане чтят апостола Андроника. В мире отмечают День женской эмансипации. Смотрите ниже, что нельзя делать сегодня и приметы на этот день.
30 мая в церковном календаре – день памяти апостола из числа 70 – Андроника, пишет 24 Канал. Считается, что он уверовал в Господа быстрее, чем апостол Павел.
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Андроник много путешествовал и проповедовал, был епископом в Паннонии. Ему помогала помощница Иуния, которую тоже чествуют сегодня. Их труд помог вернуть многих и разрушить языческие храмы с идолами. Андроник и Иуния погибли в своей вере.День ангела 30 мая празднуют Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя отказывать в помощи.
- Лучше не употреблять сегодня алкоголь.
- Нельзя ссориться и ругаться.
- Считалось, что этот день неудачен для обсуждения важных вопросов.
Приметы на 30 мая
- Птицы летают низко к земле – будет ненастье.
- Холодный ветер обещает холодную погоду летом.
- Сегодня прохладно – летом будет падать град.
День в Украине и мире
День женской эмансипации. Есть две версии происхождения события: согласно первой, праздник был основан в честь Жанны д'Арк, которая умерла в этот день. Вторая версия: в этот день в Германии ввели "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".
День степи в Украине. Событие было основано в 2017 году. Украинская степь – особенность страны и ее богатство.