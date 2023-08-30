Какой праздник 30 августа: сегодня нельзя отказывать в помощи
30 августа христиане чтят память мученика Мирона. В мире отмечается Международный день китовой акулы. Что нельзя делать и приметы в день читайте дальше.
30 августа в церковном календаре – день памяти мученика Мирона, пишет 24 Канал. Он жил в Греции во времена правления императора Декия.
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С Мироном Кизическим связана история, когда он проводил службу в день Рождества. Тогда в храм ворвались военные с командиром и велели задержать молящихся. Мирон выступил в защиту прихожан, поэтому его наказали.
Несмотря на все пытки Мирон оставался в живых, но отказывался поклоняться идолам. Правитель города не смог достичь цели и покончил с собой.День ангела 30 августа празднуют Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлиана, Роза, Дарья.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено отказывать в помощи.
- Сегодня нельзя откладывать важные дела.
- Считалось, что сегодня лучше не ходить на кладбище.
- День считался неудачным для венчания или сватовства.
Приметы на 30 августа
- Утром туман и роса – погода будет хорошая.
- Журавли улетели в теплые края – 14 октября будет холодно.
- Хорошая погода сегодня – будет теплая весна.
День в Украине и мире
Всемирный день китовой акулы. Китовые акулы – самые большие акулы и вообще рыбы, без которых невозможен баланс в экосистеме. Сегодня есть возможность узнать больше о китовых акулах и помнить о важном – чистые и пригодные для жизни океаны.
Международный день жертв насильственных исчезновений. Памятную дату учредила Генассамблея ООН в 2011 году. Похищение людей – одна из стратегий террора людей.