Какой праздник 30 августа: сегодня нельзя отказывать в помощи

30 августа христиане чтят память мученика Мирона. В мире отмечается Международный день китовой акулы. Что нельзя делать и приметы в день читайте дальше.

30 августа в церковном календаре – день памяти мученика Мирона, пишет 24 Канал. Он жил в Греции во времена правления императора Декия.

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С Мироном Кизическим связана история, когда он проводил службу в день Рождества. Тогда в храм ворвались военные с командиром и велели задержать молящихся. Мирон выступил в защиту прихожан, поэтому его наказали.

Несмотря на все пытки Мирон оставался в живых, но отказывался поклоняться идолам. Правитель города не смог достичь цели и покончил с собой.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено отказывать в помощи.

Сегодня нельзя откладывать важные дела.

Считалось, что сегодня лучше не ходить на кладбище.

День считался неудачным для венчания или сватовства.

Приметы на 30 августа

30 августа празднуют Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп, Юлиана, Роза, Дарья.

Утром туман и роса – погода будет хорошая.

Журавли улетели в теплые края – 14 октября будет холодно.

Хорошая погода сегодня – будет теплая весна.

День в Украине и мире

Всемирный день китовой акулы. Китовые акулы – самые большие акулы и вообще рыбы, без которых невозможен баланс в экосистеме. Сегодня есть возможность узнать больше о китовых акулах и помнить о важном – чистые и пригодные для жизни океаны.

Международный день жертв насильственных исчезновений. Памятную дату учредила Генассамблея ООН в 2011 году. Похищение людей – одна из стратегий террора людей.