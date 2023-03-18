Козероги, Близнецы и Водолеи – представители тех знаков зодиака, которые знают, как это быть на грани бедности, пишет 24 Канал.

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3 знака зодиака, которым не хватит денег этой весной

Козероги

Родившиеся под этим знаком зодиака не считают, что именно деньги должны принести им счастье. Однако они понимают, что часто без них не обойтись в жизни.

Этой весной Козероги часто столкнутся с финансовыми проблемами. У них будет много расходов, в то же время у них не будет появляться дополнительная прибыль. Поэтому им часто будет едва хватать денег на пищевые продукты.

Астрологи считают, что тяжелые времена продлятся не долго, и уже скоро Козероги смогут улучшить свое материальное положение.

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Близнецы

Представители воздушной стихии испытывали трудности на работе зимой. Проблемы привели к освобождению от должности, поэтому Близнецы потеряли источник прибыли.

В жизни родившихся под этим знаком зодиака наступил сложный период. Однако астрологи отмечают, что скоро перед ними откроются новые возможности, на которые им следует обратить внимание.

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Водолеи

Водолеи могут легкомысленно относиться к деньгам. Они часто не умеют экономить. Поэтому необдуманно покупают дорогие вещи, что приводит к нищете.

Иногда у них нет средств даже на базовые нужды. Кроме того, этой весной у Водолея появятся дополнительные проблемы. Ведь им потребуются деньги для восстановления здоровья.

Астрологи советуют Водолеям немного отложить средства из своей заработной платы. Поскольку в дальнейшем им может быть еще труднее с деньгами.

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