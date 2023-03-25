Люди, рожденные под знаками зодиака Рыб, Львов и Тельцов, могут неожиданно лишиться работы. 24 Канал. Может, пришло время изменить свою жизнь?

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Рыбы

Раньше вы допустили большую ошибку, которая сейчас может повлиять на вашу карьеру. Кроме того, в последнее время вы не очень добросовестно выполняете рабочие обязанности. Если вы хотите сохранить работу, вам нужно сконцентрироваться по максимуму. К тому же можно поговорить с руководством и признать свою вину.



Гороскоп для рыб

Лев

Львам могла надоесть работу, а потому вы еще раньше задумались над увольнением. Кроме того, проблемы в личной жизни могли отразиться на вашей производительности. Эксперты советуют не пренебрегать нынешней карьерой и продолжать выполнять свои задачи. Ведь если вы будете двигаться вперед, то скоро вас ждет успех.



Гороскоп для Львов

Телец

Этот знак Зодиака сам откажется от своей работы, ведь найдет более выгодное предложение. Если вы уже почти отличный вариант – рискните. Однако, если вы чувствуете что-то нехорошее – лучше не бросаться на первое попавшееся предложение, а остаться на своей работе.



Гороскоп для Тельцов