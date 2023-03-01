Постоянно лгут: 3 знака зодиака, которые являются наиболее неискренними

Представители некоторых знаков зодиака редко говорят правду. Они каждый раз "одевают новую маску" на лицо. О ком именно идет речь – читайте дальше.

Те, кто родился под знаком зодиака Скорпионов, Львов и Близнецов, не отвечают за собственные слова и поступки, пишет 24 Канал.

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3 наиболее неискренние знаки зодиака, которые постоянно врут

Скорпионы

Представители водяной стихии имеют низкую самооценку. Поэтому они пытаются самоутвердиться из-за унижения и обесценивания других. Для этого Скорпионы часто используют ложь.

Родившиеся под этим знаком зодиака обычно создают себе разные модели поведения, которых придерживаются в той или иной ситуации. Они ведут себя любезно и вежливо только тогда, когда это выгодно.

Скорпионы скрывают свои подлинные чувства и намерения. Поэтому чрезвычайно лицемерны личности.

Гороскоп для Скорпионов

Львы

Львы часто не различают в собственных словах: где правда, а где ложь. Они считают, что вести себя неискренно – это нормально. Поэтому представители огненной стихии видят в каждом человеке конкурента и живут по принципу "борьба всех против всех за выживание".

Родившиеся под этим знаком зодиака умеют быстро находить общий язык с другими. Они обычно преуспевают в карьере, однако используют коварные методы.

Гороскоп для Львов

Близнецы

Представители воздушной стихии обычно скрывают свои подлинные эмоции и желания. Они не верят в искренние чувства и ценности. Поэтому у Близнецов нет друзей и любимого человека, потому что они любят только себя.

Такая эгоистичность проявляется в ежедневных поступках этих зодиакальных знаков, которые не способны на милосердие и бескорыстную доброту. Близнецы не только лгут другим, но и обманывают самих себя. Поэтому тем, кто родился под этим знаком зодиака, стоит найти общий язык с близкими и родными им людьми и понять, кем они есть на самом деле.

Гороскоп для Близнецов