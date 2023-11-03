С Днем ракетных войск и артиллерии: лучшие картинки-поздравления с праздником

День ракетных войск и артиллерии отмечают каждый год 3 ноября. На государственном уровне он был установлен еще в 1997 году.

Предпосылкой установления такого праздника были значительные усилия артиллеристов в победе во Второй мировой войне, в первую очередь – в битве за освобождение Киева. Редакция 24 Канала поздравляет всех артиллеристов с профессиональным праздником.

Важно знать Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли выходные

Артиллерия в Украине

В общем артиллеристы – это мощный род войск. Он предусматривает оперативно-тактические ракеты, гаубичную, пушечную, реактивную и противотанковую артиллерию. Также сюда входит артиллерийская разведка, минометные подразделения и подразделения противотанковых управляемых ракет. Именно артиллеристы сдерживают большое количество вражеских войск и техники, не давая оккупанту продвинуться вперед.

Еще в 2014 году в Украине насчитывалось менее 200 ракетных, артиллерийских, минометных и противотанковых батарей. К тому времени артиллерия не могла функционировать полноценно за неимением личного состава.

С 2014 года количество артиллерии и ракетных войск выросла по меньшей мере вдвое. К тому же немало батарей, составляющих эти войска, получили боевой опыт. Большим шагом в усилении обороноспособности Украины стал переход артиллерии на калибр НАТО.

Поздравления для артиллеристов в картинках



С Днем артиллериста / Фото Ukr.media



Поздравления с Днем артиллериста / Фото "Факты"



Поздравления с Днем артиллериста / Фото Nvarta.com



С Днем артиллериста / Фото Art-shop.com.ua



С Днем артиллериста / Фото UkrainianLandForces



День артиллерии 2023 года / Фото Krainau.com



С Днем артиллериста / Фото "Факты"



Поздравления с Днем артиллериста / Фото Realist.online