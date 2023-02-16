Полезно и бодрит: 3 напитка, которыми можно заменить кофе

Все хоть раз в жизни пытались отказаться от кофе или сократить количество его чашек в неделю. Однако множество раз эти попытки проваливались ведь кажется, ничто не бодрит и не заряжает энергией лучше. Далее раскрываем три напитка, которые станут полезной альтернативой.

Многие говорят, что зависимы от кофе, потому что кофеин пробуждает и держит в тонусе не один час. Однако если им злоупотреблять, то все закончится раздражительностью, усталостью, резкими сменами настроения или кофеманией. 24 Канал рассказывает, какими напитками советуют заменить кофе.

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3 напитка, которыми можно заменить кофе

Чай матча

Этот напиток набирает все большую популярность, ведь оздоравливает организм, улучшает работу иммунной системы и даже способствует активному похудению. Это пудра молодого чайного листа, измельченного на каменных жерновах. Ее производят на плантациях Японии.

Чай матча часто выбирают вместо обычного капучино или фильтра. Он бодрит и повышает работоспособность не хуже кофе, не ускоряя при этом сердцебиение. Матчу можно приготовить как на воде, так и на молоке. Это под силу даже дома. Из кухонных принадлежностей вам понадобится венчик и питчер, если будете готовить с молоком.

Чем заменить кофе – чай матча / Фото Pexels

Имбирно-лимонный коктейль

Утренний кофе диетологи рекомендуют заменять имбирно-лимонным коктейлем. Он бодрит лучше, чем кофе, и вместе с тем укрепляет иммунитет и компенсирует недостаток витаминов в холодное время года. Однако это альтернатива для кофеманов, не имеющих проблем с желудочно-кишечным трактом.

Для того чтобы приготовить имбирно-лимонный коктейль дома, в блендер налейте небольшое количество воды, положите кусочек корня имбиря, взбейте в кашу, добавьте сок лимона и стакан теплой воды.

Натуральное какао

В натуральном какао тоже есть кофеин, а также теобромин. Эти вещества стимулируют сердечную деятельность, улучшают работу мозга и концентрацию внимания. Такой напиток – отличный природный антидепрессант с витаминами и полезными веществами.

Вы удивитесь, но какао не только добавляет энергии, но и повышает гемоглобин, улучшает состояние кожи, волос. Однако этот напиток достаточно калорийный – до 200 ккал, если делать с молоком – так что злоупотреблять им, как и кофе, не стоит.

Чем заменить кофе – какао / Фото Pexels